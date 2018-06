Una empresa leonesa lanza el "primer" champú para calvos

Carobels, empresa española afincada en León, ha lanzado el primer champú para personas calvas, comercializado con el nombre de "Doctor Bald", que ya está en el mercado y que prevé expandir su venta por todas las barberías de España en este año. De momento, este champú se comercializa en León, Galicia, Valencia, Madrid, Euskadi y algunas zonas de Andalucía, si bien la idea es que se pueda encontrar en las barberías de toda España, ha informado a EFE Juan José Cabero, el CEO de la compañía, que asegura que se trata del "primer champú" que se crea para calvos. Esta línea salió al mercado el pasado marzo y ahora está en fase de comercialización.

Según ha explicado, la primera reacción de las personas cuando han ido a vender el producto es de "sorpresa", teniendo en cuenta que hasta ahora no existía un producto para calvos y que la gente no se lo planteaba. Sin embargo, este producto, de la marca Beardburys, la firma de productos para el cuidado del cabello masculino y de la barba de Carobels, no está diseñado para prevenir la caída, sino para la piel de la calva. "El cuero cabelludo requiere unos cuidados especiales que se acentúan cuando ha sido desprovisto de la protección" del pelo, ha afirmado.

La idea de este champú partió en marzo del 2017 del propio CEO de Carobels, que es calvo y que "orgulloso de serlo" se dio cuenta de que no existía ningún producto en el mercado que aportara respuesta a las necesidades cosméticas y dermatológicas específicas de esta parte de la población y que podía ser una interesante línea de desarrollo para su compañía. Así nació Doctor Bald, la primera línea de tratamiento profesional específicamente desarrollada para el cuidado de la calva.

Según ha explicado en una nota de prensa, las cifras de calvicie a nivel mundial son reveladoras, en el sentido de que a partir de los 25 años, uno de cada cuatro hombres comienza a perder densidad capilar, porcentaje que aumenta con la edad hasta llegar a un 80% en la vejez, según un estudio del Statistic Brain Research Institute. Este producto ha recibido recientemente un reconocimiento internacional con el Premio a la Innovación en los Pure Beauty Global Awards, entregados durante el Beautyworld Middle East 2018 en Dubái el pasado mayo. Más de 300 empresas de 29 países eran competencia de Beardburys en estos premios, entre los que se encontraban fuertes potencias mundiales como Wilkinson o Nivea.

Según datos que maneja esta empresa, en el ámbito concreto de la estética masculina, el oficio del barbero ha resurgido en los últimos años y se consolida como una tendencia en auge.

Así, en 2017 han visto la luz 426 nuevos negocios de barbería, que renacen en detrimento de las peluquerías unisex. Las visitas a estos centros de belleza masculina han experimentado un notable incremento gracias a la creciente preocupación que los hombres están concediendo a su bienestar y su imagen, de acuerdo con estos datos. Este análisis pone de manifiesto que existe un mercado fuerte gracias a los importantes actores que lo sustentan.