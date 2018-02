La Eurocámara amaga con un no a Guindos o Lane: no son mujeres

ADOLFO LORENTE | BRUSELAS

No será coser y cantar. Si Luis de Guindos quiere llegar a ser el próximo vicepresidente del Banco Central Europeo deberá sortear una difícil carrera de obstáculos que va más allá de ganar a su contrincante, el irlandés Philip Lane, en la votación que se celebrará en la reunión que el Eurogrupo del próximo lunes. Es verdad que ésta es la fecha clave que dirimirá al 99,9% el futuro del actual ministro de Economía pero el papel que jugará el Parlamento Europeo sigue siendo una incógnita. No tiene capacidad de veto, cierto, pero sí influencia para embarrar el terreno de juego y retrasar ‘sine die’ la elección, como ocurrió en 2012. Entonces, demoró los plazos seis meses exigiendo en vano al Consejo Europeo que nombrara a una mujer. Pronto se sabrá. Hoy, De Guindos y Lane comparecerán por separado y a puerta cerrada ante la comisión de Asuntos Económicos para someterse a sus preguntas. El irlandés lo hará a las 18 horas, el español una hora después. Incluso los asistentes tendrá prohibido el acceso al recinto, algo que evidencia que para la Eurocámara no es un asunto más. Muchos ya están recordando lo ocurrido en 2012 y no descartan que el enfrentamiento entre la Eurocámara y el Consejo de reproduzca. ¿Qué ocurrió? España, paradójicamente, tuvo gran parte del protagonismo. Tocaba renovar la vacante que José Manuel González-Páramo dejaba en el comité ejecutivo del BCE y el Consejo (los países) habían propuesto al luxemburgués Ives Mersch. Lo hizo con la negativa de Madrid a modo de pataleta alegando que había un pacto no escrito entre las cuatro grandes potencias del euro (con Alemania, Francia e Italia) para que siempre tuvieran uno de los seis sillones del sanedrín de la institución.

En paralelo, la Eurocámara montó en cólera porque había solicitado al Eurogrupo que propusiera a una mujer para cubrir la vacante, algo que las capitales no tuvieron en cuenta sabedoras de que el Parlamento tiene voz pero no voto. Así que la alternativa fue o Mersch o Mersch. El Parlamento, indignado, respondió recurriendo a varias argucias legales para retrasar ‘sine die’ el nombramiento. Porque aunque el sentido de su voto no es vinculante, sí lo es el voto en sí mismo. Es decir, que hasta que el pleno de la Eurocámara votase, el Consejo no podía ratificar el nombramiento del luxemburgués. Así ocurrió. Yves Mersch debía haber asumido su cargo en Fráncfort el 1 de junio de 2012 y al final no pudo hacerlo hasta el 15 de diciembre de ese mismo año después de que el Parlamento Europeo aprobase un dictamen negativo. Votó en su contra, pero recordando que no tenían nada contra él, sino porque querían que fuese una mujer. Lo mismo ocurre con el BCE, que debe emitir obligatoriamente un informe pero cuyo sentido no es vinculante. De todos modos, nunca ha vetado ni vetará a los candidatos del Consejo. En la UE, el rol de ‘poli malo’ siempre se ha reservado al Parlamento.

¿Ocurrirá ahora lo mismo? Hay grupos como Los Verdes que apostarán por ello. También los socialistas españoles, empujados por Madrid, podrían intentarlo, pero la decisión de gobiernos socialdemócratas como el portugués o el maltés de apoyar a De Guindos puede atemperar mucho los ánimos. De todos modos, esta contienda se desarrolla en una situación diferente ya que desde aquel lío de 2012, los tres siguientes nombramientos en la cúpula económica de la UE han sido mujeres: la alemana Sabine Lautenschläger, en el comité ejecutivo del BCE; la francesa Danièle Nouy, en la presidencia del Mecanismo único de Supervisión, y la alemana Elke König, en la del Mecanismo único de Resolución.

Hoy, la comisión de Asuntos Económicos hará el primer ‘examen’ a los dos candidatos. El segundo y definitivo será el día 27, pero ese día ya solo irá el candidato que decida el Eurogrupo el próximo lunes. ¿Será Luis de Guindos? Lo que está claro que no será una mujer, como aquel 2012.