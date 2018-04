evo Morales lamenta que la hoja de coca no esté en los nuevos billetes de Bolivia

El presidente del Bolivia, Evo Morales, se preguntó ayer por qué no se incluyó a la hoja de coca entre los motivos de los nuevos billetes del país, que ensalzan símbolos bolivianos como nueva imagen del Estado Plurinacional. «Tengo un reclamo, yo también soy culpable: no está la hoja de coca», lamentó Morales en el lanzamiento de los nuevos billetes del Banco Central de Bolivia. «Defender la hoja de coca no es solo defender una producción agrícola, es defender nuestra identidad», dijo. | efe