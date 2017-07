El FMI pide que las pensiones se revaloricen un 0,25% por año

josé m. camarero | madrid

A los ‘hombres de negro’ del Fondo Monetario Internacional (FMI) les parece «aceptable» que las pensiones públicas se revaloricen un 0,25% por año -en este ejercicio ha supuesto un incremento medio de 2,5 euros por prestación-, porque una subida mayor, e incluso ligada a la evolución de la inflación, pondría en riesgo la estabilidad del sistema. El organismo avala las últimas medidas del Gobierno y rechaza la petición de agentes sociales y oposición para que esas alzas sean mayores después de varios años con los importes que cobran los jubilados casi congelados. Esa es una de las tesis que maneja el FMI en su Declaración Final tras la última visita a España en la que sus representantes han evaluado la situación económica del país.

La responsable de esta misión, Andrea Schaechter, explicó este martes que «si las pensiones aumentan ahora, se les ofrece más dinero a los jubilados actuales, pero los del futuro tendrán que asumir esa carga». La responsable del FMI reconoce que si ante la presión social se quieren revalorizar más las prestaciones «también harían falta ajustes que contrarresten ese efecto», porque si no «el impacto recaerá en las próximas generaciones» de pensionistas. En cualquier caso, indicó que «España tiene unas prestaciones generosas comparadas con otros países». Y considera que «la dependencia solo de las pensiones públicas hay que reconsiderala en una sociedad que está envejeciendo». Al FMI no le parecen suficiente las dos últimas reformas del sistema, aprobadas en 2011 y 2013, y ya anticipa una nueva medida: no se trata tanto de elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años -será a partir de 2027 cuando todos los pensionistas accederán a su prestación en ese momento-, sino de hacerlo «automáticamente». Es decir, no esperar a que dentro de diez años se generalice el nuevo modelo para «dar otro paso» en forma de una nueva ley. Schaechter recomienda «sacar esta medida del ámbito político», para que ningún partido en el poder sufra los efectos electorales, y vincular ya el incremento de esa edad a los cambios en la esperanza de vida de forma automática, como ocurre en otros países. Además, en consonancia con sus habituales recomendaciones, el FMI insiste en la necesidad de «fomentar» los planes de pensiones. Y la mejor forma de hacerlo es que el Ejecutivo anticipe a cada ciudadano cuál será su posible pensión, en función de sus actuales cotizaciones. La congelación las rentas disponibles también debe perpetuarse, por ahora, entre b parte de los trabajadores.