Los ingresos de los ocupados no llegan para cubrir a los pensionistas

Amparo Estrada | Madrid

La Seguridad Social arrastra un déficit anual superior a los 18.000 millones de euros porque los ingresos por cotizaciones no alcanzan a cubrir el gasto en pensiones. Cada vez hay más pensionistas y viven más años que antes con lo que la tasa de dependencia entre cotizantes y pensionistas se ha ido erosionando. A ello también ha contribuido, sin duda, la pérdida de empleos sufrida durante la crisis. En la actualidad, apenas hay dos cotizantes por cada pensionista, que es la tasa mínima para poder garantizar la sostenibilidad a largo plazo, pero no llega al 2,5 que se registraba antes de la crisis cuando el sistema acumulaba superávits que permitían ir engordando el Fondo de Reserva, una hucha que está dando sus últimas bocanadas. Pero para conocer la situación real del sistema hay que fijarse en cuántos cotizantes hay por pensión (sin incluir a los parados por los que cotiza el Estado); en ese caso, la tasa de dependencia se reduce a 1,9 (el número de pensiones es más elevado que el de pensionistas porque algunos reciben dos prestaciones, por ejemplo la de jubilación y la de viudedad).

La situación se vuelve dramática en provincias como Orense donde no alcanzan siquiera a un cotizante por pensión o en Lugo, León, Zamora, Asturias y Ávila donde apenas rozan un ocupado por prestación. De no ser por la caja única de la Seguridad Social muchas provincias no podrían atender el pago de las pensiones y su sistema estaría quebrado. Por debajo de la tasa media de dependencia del 1,9 se encuentran 35 provincias y 38 están por debajo del ratio de 2, que se considera el mínimo para la sostenibilidad. Están en peor posición Pontevedra, A Coruña, Salamanca y Teruel, que no llegan a 1,5 cotizantes por prestación. Cáceres, Palencia, Vizcaya, Ciudad Real, Burgos, Cuenca, Cádiz, Jaen, Guipúzcoa, Córdoba, Soria, Granada, Castellón y Valencia están con una ratio inferior a 1,8. Y Tarragona, La Rioja, Huesca, Segovia, Valladolid, Albacete, Badajoz, Lleida, Sevilla y Zaragoza están por debajo de la media.