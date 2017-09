Montoro asegura que las Cuentas de 2018 se tramitarán este año

Efe | Madrid

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 serán «una realidad» y que llegarán a las Cortes este año, una afirmación formulada poco después de anunciar el retraso en la aprobación de las cuentas.

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Montoro subrayó que el proyecto presupuestario —que iba a aprobarse este viernes en Consejo de Ministros pero que finalmente se retrasa sin fecha— llegará al Senado «en los próximos meses, antes de final de año».

La Constitución, en su artículo 134.3, fija que el «Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Eso pone como fecha límite el próximo 30 de septiembre. También añadió que, si la Ley de Presupuestos no está aprobada «antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».

Según explican fuentes parlamentarias, no presentar los Presupuestos en ese plazo que fija la Constitución no tiene «consecuencias jurídicas». Y ante la decisión anunciada ayer por el Gobierno de no llevarlos este viernes al Consejo, se abren dos posibilidades. La primera que el retraso en la presentación, y la posterior tramitación parlamentaria, lleve a estar el 1 de enero de 2018 sin los nuevos presupuestos aprobados y, por tanto, se prorroguen automáticamente las cuentas de 2017 hasta que entren en vigor los nuevos.

La segunda que, acelerando los trámites y acortando plazos, el Gobierno consiga tener aprobadas las cuentas antes del 1 de enero.

La base de la estabilidad

Montoro, que expuso en el Senado la decisión del Gobierno de no llevar este viernes al Consejo de Ministros los Presupuestos Generales de 2018, insistió en la importancia de sacar adelante esas cuentas. «Deben ser la base de la estabilidad política de la actual legislatura», subrayó Montoro, que explicó que se seguirá negociando y «llamando a todos» para lograr los apoyos necesarios que permitan sacar adelante esos presupuestos Gobierno de no llevar este viernes al Consejo de Ministros los Presupuestos Generales de 2018, afirmó, para añadir que hay que «hacer una tarea de convencimiento a los grupos para despejar el camino».