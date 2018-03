Montoro liberará el superavit para que los municipios puedan invertir

DL / ICAL | SEGOVIA

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro —que participó y clausuró ayer el Comité de Gobiernos Locales celebrado por el Partido Popular en el Parador de Segovia— anunció que el pacto cerrado con la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) que permitirá a ayuntamientos y diputaciones provinciales invertir el superávit y «agilizar la financiación en proyectos financieramente sostenibles» como equipamientos sociales y culturales será aprobado en el próximo Consejo de Ministros o en el siguiente. Montoro defendió el Decreto Ley para invertir el superávit municipal e instó al PSOE a ir de la mano para acometer la reforma de la financiación autonómica y local en parelelo. El ministro dijo que van a acometer la reforma de la financiación autonómica y de la finaciación local pero lo harán como lo han hecho siempre con una reforma «no solo dialogada» sino «acordada por las comunidades autónomas y las corporaciones locales».

Montoro expuso las grandes líneas del acuerdo alcanzado con la Femp para los ejercicios 2018 y 2019, que va a «dar continuidad a la inversión financieramente sostenible» en la aplicación del superávit a «nuevas intenciones de inversión» en equipamientos de carácter social, cultural o de seguridad y prestar atención a la grandes preocupaciones de los ciudadanos.

Instituciones saneadas

El ministro de Hacienda expuso que el Gobierno da este paso convencido de que las instituciones locales «hoy saneadas» puedan aplicar su superávit a inversiones que sean compatibles con «la continuidad del equilibrio presupuestario» que precisamente «están liderando» porque 2017 volverá a cerrar, en sintonía con lo ocurrido el año anterior, con un superávit de las corporaciones locales del 0,6% del Producto Interior Bruto.

Montoro insistió en que hay margen suficiente porque una vez alcanzado el superávit se pueda facilitar que los ayuntamientos y las diputaciones inviertan en «prioridades ciudadanas» y con las prioridades que se derivan también de los Estatutos de Autonomía de las comunidades porque las entidades locales están gestionando los centros de atención social y educativos y «en suma», entre todas las administraciones de España, se vaya facilitando las grandes áreas del Estado del Bienestar y «asentando la igualdad de oportunidades».

El ministro de Hacienda, ante alcaldes y presidentes de Diputaciones del PP, remarcó que no habría crecimiento si no se hubieran hecho todas las reformas como la Ley de Sostenibilidad Financiera que muchos gobernantes, continuó, dicen que «cumplen la ley a regañadientes» y que quieren «otra sí pero para arruinar otra vez». Montoro defendió que el PP es el partido del equilibrio presupuestario porque «no concebimos la oferta de servicios públicos sobre el déficit y la deuda» porque no garantiza el servicio.

Montoro también resaltó el «acuerdo fundamental» alcanzado con los funcionarios púbicos, que por «primera vez en España» el aumento de las retribuciones de los empleados públicos «va a ligarse al crecimiento de la economía y el déficit público porque es fundamental trasladar» que hay crecimiento económico porque hay funcionarios. E hizo hincapié en «su empeño, esfuerzo y calidad» y en que sin ellos no podría haber crecimiento de la renta.

Montoro afirmó que los acuerdos que está alcanzando el Gobierno son con los representantes legítimos de los trabajadores, en el caso de los empleados públicos, como en la equiparación de los sueldos de Policías Nacionales y Guardias Civiles. El ministro de Hacienda pidió seguir creando empleo y dando ilusión al país con «diálogo y llegando a acuerdos».