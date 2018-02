Montoro transige y ofrece a los pensionistas una deducción fiscal

Que deducción fiscal ni que ocho cuartos. Tengo 74 años y he tenido la desgracia de tener que ir al extranjero a trabajar, estuve 7 años de los cuales por problemas de salud cotice nada mas uno y, al llegar a los 65 años me dieron una pensión de 140 €, aquí en España por los años trabajados me dieron de pensión 920 € ¿Cree el señor Montoro o los funcionarios de Hacienda, que con ese dinero, me hago rico? Pues miren ustedes, con menos de 15.000 € que cobro al año, Hacienda me ha metido 1.180 € a pagar todos los años, y como yo, somos muchos los que tenemos ese problema y, muchos que han renunciado a lo que les pagaban en el extranjero, pues de lo que cobraban del extranjero les quitaban un 70% Pero ese problema al señor Montoro no le importa y, los funcionarios de Hacienda dicen, que ellos se atienen a las leyes, y la ley dice, si una persona cobra al año de dos pagadores y uno le aporta más de 12.000€ y del otro más de 1.500€ tiene que hacer la declararon, y te meten el 8% de lo que cobres, no es mucho para ellos, que cobran buenos sueldos, pero para nosotros es muchísimo, pues con eso 1.100 y pico € que nos quitan, es el dinero que tenemos para terminar bien el año y poder hacer un extra de vez en cuando, pero estos señores lo que quieren que los pobres seamos más pobres. A nuestros gobernantes eso no les preocupa, porque siguen diciendo ¡¡¡ESPAÑA VA BIEN¡¡ tenían que vivir ellos, con lo que cobramos nosotros