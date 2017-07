Las pensiones perderán un 15% de poder adquisitivo en 10 años

Lucía Palacios| Madrid

«Las pensiones, el eje central del sistema de protección social, son las que mejor han soportado la crisis y las que menos se han deteriorado, pero a partir de 2017 esto va a dejar de ser así». Así de categórico se mostró el pasado viernes Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CC. OO. durante la presentación del informe El sistema de protección social en España 2017. Bravo alertó de que, de seguir las cosas como hasta ahora, los mayores podrían acumular en una década una pérdida de poder adquisitivo en el entorno del 15% derivada solo del nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que podría incluso duplicarse con la entrada en vigor en 2019 del factor de sostenibilidad. El sindicato estima que la pensión general del sistema ha perdido desde 2007 un 2,15% de poder de compra, una pérdida que se ha visto moderada hasta el 1,15% en el caso de las que son inferiores a 1.000 euros, mientras que las mínimas y las que no son contributivas se han revalorizado un 1,75%, una mejoría que «está abocada a desaparecer de forma rápida», según considera el informe. La culpa la tiene la reforma impuesta en 2013 por el Gobierno del PP, que mediante una nueva fórmula limitó al 0,25% la subida anual de las pensiones mientras el sistema no logre el equilibrio. Como todo apunta a que la Seguridad Social seguirá arrastrando un elevado déficit, salvo que no se derogue esta reforma, las pensiones solo crecerán un 0,25% al año como mínimo hasta 2022, tal y como estimó la semana pasada la AIReF. De esta forma, CC. OO. cifra entre el 15 y el 17% la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de aquí a diez años, suponiendo que la inflación oscile entre el 1,5% y el 2%. Este año se habrán devaluado un 1,25% si se cumple el IPC previsto.

Pero, según el sindicato, la pérdida de poder adquisitivo no se quedaría ahí. En 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad, mediante el cual todo lo que aumente la esperanza de vida se minorará en las pensiones y podría tener un impacto entre el 0,5% y el 0,7% anual, lo que implica una merma del 13 al 14% de la pensión inicial para los que se jubilen en 2039.