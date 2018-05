El salario español se aleja cada vez más del europeo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

llevo 16 años trabajando siempre como ingeniero en cinco países distintos, y nunca he cobrado esos 1639 euros que dicen que es el salario medio español. Mi sueldo más alto ha sido sobre 1400 euros al mes, y trabajando en la puta élite he estado yo, en los mejores sitios y en las mejores multinacionales. No engañen a la gente por favor.