Los sindicatos exigen a la patronal una subida salarial «suficiente»

j. m. camarero | madrid

Las reivindicaciones del Día del Trabajo han servido este año a los sindicatos para recordar la distancia que se ha generado entre las ganancias empresariales y los sueldos de los trabajadores de esas compañías, para quienes han exigido un incremento de sus remuneraciones acordes a la recuperación económica. Si la patronal no accede a sus propuestas en el marco de la negociación colectiva, los representantes de los trabajadores anticipan un «calvario» en las conversaciones que se lleven a cabo después en cada sector.

Esa es la advertencia que ayer lanzó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien avisó a la Ceoe de que si ambas partes no alcanzan un pacto general que afecte a todos los empleados, las consecuencias serán peores a la hora de tratar estas reivindicaciones. «El conflicto está servido, porque iremos a la negociación empresa por empresa, sector por sector», afirmó durante la marcha del Primero de Mayo que recorrió las calles de Madrid. Álvarez sostiene que el auge de esas ganancias «que se encuentra en niveles de 2008», según apuntó, deben reflejar «el correspondiente incremento de sueldos para que se reequilibre» la situación por la que pasan los trabajadores.

En esta línea, el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Ignacio Fernández Toxo, también expresó su voluntad para que los salarios crezcan «de forma suficiente, en un momento en el que la inflación está creciendo». Incluso dio un paso más allá al exigir que los salarios «sean garantizados con cláusulas que sirvan para evitar que la erosión los devalúe» al final del año.

La lucha sindical por el incremento de los sueldos marcó una jornada reivindicativa en un contexto en el que su postura frente a la de la patronal se encuentra muy alejada. En la última propuesta lanzada por la Ceoe a principios de abril los empresarios ofrecieron una subida que oscilaba entre el 1% y el 2%, dependiendo de la situación en la que se encontrase cada firma. A ese cálculo se le podría sumar otro medio punto porcentual adicional dependiendo de la productividad de cada sector. La idea fue rechazada de plano por los sindicatos, desde donde se niegan a firmar un pacto de negociación colectiva que contemple una banda salarial que parta del 0%.

Mientras que Fernández Toxo reconoció que no sabe «si será posible» llegar a un punto de encuentro con los empresarios, Álvarez anticipó una mayor conflictividad laboral si finalmente las negociaciones se rompen. «O hay un acuerdo que reparta los beneficios que se generan, o el conflicto está servido. Después que no se quejen», advirtió. Por su parte, Fernández Toxo afirmó, en el que fue su discurso de despedida de un Primero de Mayo tras su marcha de CC OO, que si no hay resultados con la patronal «la calle y las manifestaciones tienen que impulsar el cambio que necesita este país».

Sin embargo, en ningún momento de sus discursos llegaron a plantear directamente y de forma nítida una huelga general, a pesar de algunas voces del público instando a convocar un paro de actividad económica y laboral total. El último fue en 2012 con motivo de la reforma laboral.

Durante sus discursos ante las miles de personas que se congregaron en la Puerta del Sol, los líderes sindicales recordaron la necesidad de «derogar, que no solo modificar» las reformas del mercado de trabajo de 2010 y 2013, tal y como afirmó Álvarez. Además, plantearon al Gobierno la necesidad de un cambio en el proyecto de presupuestos generales del Estado presentado en las Cortes, para que incluya una renta mínima vital, así como una mejor dotación de las políticas sociales.

Las proclamas del acto central organizado por UGT y CC OO sirvieron para recordar casos como el del ERE a los trabajadores de las embotelladoras de Coca-Cola o Airbus, así como para criticar la denominada ley mordaza, con la que se han endurecido algunos tipos penales relacionados con el derecho a la huelga y la manifestación.