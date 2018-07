200 personas acuden a la llamada de Puigdemont a Waterloo

Carles Puigdemont ya está instalado de nuevo en la "Casa de la República" en Waterloo. Entre 200 y 300 simpatizantes de la causa independentista catalana han acudido este sábado al acto convocado con motivo de su regreso a Bélgica en el que ha sido recibido con aplausos, abrazos y muchos gritos de ánimo al ritmo de 'president, president'. El líder independentista catalán les ha agradecido el desplazamiento a esta localidad del Brabante valón, pese al sol, la distancia y el período de vacaciones, en el que considera un día "simbólicamente importante".

Y es que con su llegada pone punto final a un viaje de vuelta que ha durado cuatro meses y cuatro días. "Cuando salí de Finlandia no sabía que terminaría así", ha dicho durante una breve alocución en la que también ha recordado que lo importante no es lo largo, corto, fácil o difícil que sea el camino hacia la construcción de la república catalana, sino que "tiene final y acabará bien".

Junto a él han salido al balcón de la "Casa de la República", adornado con una gran pancarta amarilla con las caras de los políticos en prisión, el presidente de la Generalitat, Quim Torra; los 'exconsellers' que le acompañaron desde el principio en Bélgica -Meritxell Serret, Toni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí-; así como representantes de Òmnium, ANC, la Plataforma per la Llengua, familiares en representación de los presos como la hija de Joaquim Forn, también del Casal Català de Bruselas, así como Ben Emmerson, el abogado que defiende su causa ante Naciones Unidas, y el rapero Valtònyc, huido también a Bélgica tras ser condenado a prisión en España.

LA "CASA DE TODOS"

Todos ellos se han referido a los políticos catalanes encarcelados, para quienes han pedido la inmediata liberación porque no "hay motivos para que pasen ni un minuto más en prisión", ha advertido Puigdemont. También el 'president' Torra ha tenido palabras de apoyo para este colectivo y muchas críticas para el Estado por "la indecencia" de encarcelar a políticos honorables. En su opinión, el "juicio es una farsa", lo mismo que "toda la causa", ha proclamado entre aplausos desde el balcón de la que ha definido como "la casa de todos".

La fiesta de bienvenida, que ha terminado con el Cant de la Senyera, Els Segadors y decenas de selfis con los protagonistas, proseguirá esta noche con un concierto de Valtònyc en el mercado de Saint Gery, un local en pleno centro de Bruselas. El rapero ha reconocido no creer en los partidos políticos o en las siglas, sino en la gente y ha denunciado la politización de la justicia. Emmerson, por su parte, ha asegurado no tener dudas de estar presenciando el nacimiento de una nación, ha recordado que el movimiento soberanista es pacifista y ha advertido de que una medida de confianza para impulsar el diálogo sería la liberación inmediata de los presos.