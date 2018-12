Abascal a Rivera: «Te crees Bismarck, pero ves un extranjero y te postras»

AGENCIAS | MADRID

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha saltado en Twitter contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Después de que el dirigente del partido naranja señalara que su «prioridad» es formar gobiernos con partidos «constitucionalistas», sin Vox ni Podemos, el líder ultraderechista le ha espetado: «Tu obsesión por compararnos con Podemos te retrata. Que ya aburres, Albert Rivera. Te crees Bismarck, pero ves un extranjero y te postras».

Abascal, cuyo partido ha sido clave para el pacto del PP y Cs en la constitución del Parlamento andaluz, tacha a Rivera de «’Petit’ Macron henchido de cosmopaletismo». «Sigue así —añade—. Yo prefiero seguir siendo un español de pueblo, sin complejos».

El dirigente de extrema derecha ha subrayado que él aspira a liderar «gobiernos patrióticos que defiendan la unidad de España y la libertad de los españoles».

Abascal también ha tenido unas palabras para el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls, vinculado a Cs, quien se mostró contrario a una alianza de los naranjas con los ultraderechistas, pese a no romper con los primeros. «Para ti Ortega Lara es igual que Otegi. No tienes ni idea de España, y lo que es peor; no tienes vergüenza», tuiteó dirigiéndose al exprimer ministro francés.

El rifirrafe muestra las tensiones que provoca en el resto de las formaciones la irrupción del partido de extrema derecha en la vida política institucional.

MENSAJE A LOS ANDALUCES

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha felicitado ayer a los andaluces el año nuevo con un vídeo en el que garantiza que 2019 llega «cargado de cambios y horizontes nuevos». Moreno no ha poodido evitar que el mensaje oficial lo lanzara la presidenta en funciones, la socialista Susana Díaz, que pese a no poder gobernar ha declinado la sugerencia de su propio partido a que no pronunciara el mensaje oficial a los anadalices.

Moreno, que será presidente de la Junta si como se espera suma los apoyos de Vox a los de Cs, ha pedido a los andaluces que tengan confianza «en el cambio a mejor» que pueden propiciar.

«Entre todos podemos conseguir una Andalucía mejor», ha añadido Moreno refiriéndose a quienes acaban 2018 «sin oportunidades» o sin servicios públicos «de calidad».

Además, ha aludido a todos los que esperan el próximo año «con ilusión, con esperanza y con positividad» para desear lo mejor en 2019.