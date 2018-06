El abogado de Urdangarin cree que la infanta seguirá en Ginebra con Urdangarin en la cárcel

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha explicado este jueves que no se prevé que la infanta Cristina cambie su lugar de residencia, en Ginebra (Suiza), con el ingreso en prisión de su marido en España, que deberá hacerse efectivo como máximo el próximo lunes: "Es una decisión que compete a su alteza, yo no la conozco pero intuyo que no".

En declaraciones a los medios, ha explicado que el exduque de Palma han recibido la decisión del Tribunal Supremo, que confirma una pena de cinco años y diez meses de prisión por el 'caso Nóos', con "entereza y estoicismo".

El abogado ha explicado que ahora tienen 30 días hábiles para presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por lo que "falta muchísimo tiempo para decidir" si se presenta, y ha puntualizado que estudia también la posibilidad de presentar el indulto.

SIN RECURSO NI INDULTO

Pascual Vives ha asegurado que ve "muy difícil" presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y ha señalado que tampoco cree que planteen un indulto. En una entrevista a la cadena Cope, el abogado ha asegurado que Urdangarin afronta su condena "con entereza, estoicismo y sobrellevando esta situación nueva y muy veloz en el tiempo".

"Encima de la mesa está el indulto, pero es una posibilidad que creo no la vamos a plantear", ha indicado. Sobre la posibilidad de interponer un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, Vives ha indicado que aún tienen "tiempo para meditar", ya que les quedan 28 días de margen: "Desde mi punto de vista, hoy, lo veo muy, muy, muy difícil", ha advertido.

¿QUÉ PRISIÓN?

Según ha explicado el abogado, en estos momentos su labor se centra en "ayudar a tomar la decisión menos mala de las que puedan existir" sobre la prisión en la que ingresará Urdangarin.

"Vitoria, desde el punto de vista geográfico, para una parte de su familia está bien. Pero lo primero es ver la situación que puede tener la persona que tiene que ingresar. Ver de qué manera el sufrimiento o privación de libertad pueda ser menos incómoda o dura. A partir de ahí, puede influir que toda su familia le pueda visitar", ha apuntado.

Sobre si el marido de la infanta Cristina disfrutará pronto de permisos penitenciarios, Vives ha indicado que "se pueden hacer cálculos o cábalas", ya que "depende de factores como el tipo de comportamiento de Urdangarin en prisión".