Acuerdo para una alternativa a Sànchez si pierde los recursos

Junts per Catalunya y ERC han pactado una rápida reacción a la posibilidad de que la justicia rechace definitivamente la salida de Jordi Sànchez de prisión para acudir al debate de investidura. Según el acuerdo, avanzado por ‘Nació Digital’ y que han confirmado fuentes de la negociación, Carles Puigdemont se compromete a proponer a un nuevo candidato en 48 horas después de que el expresidente de la ANC vea tumbado el último recurso judicial.

Sànchez está a la espera de que la sala segunda del Tribunal Supremo resuelva el recurso que presentó el pasado lunes en contra de la decisión del juez Pablo Llarena de no permitirle la libertad ni el permiso para acudir al debate. Tras el alto tribunal, la defensa tiene la opción de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que debe resolver en dos días la petición. No obstante, esta vía no parece que vaya a fructificar, teniendo en cuenta el rechazo de dos peticiones de particulares para anular las condiciones del Tribunal Constitucional sobre la investidura de Puigdemont.

Esta semana, Esquerra ha emplazado en público a Junts per Catalunya a elegir un nuevo candidato y diferentes representantes del partido insisten en la necesidad de que se escoja a alguien que permita una «investidura efectiva». En el acuerdo entre JxCat y ERC, firmado el martes en secreto, también se detalla la estructura del próximo Govern, con 13 ‘conselleries’. El grupo de Puigdemont controlaría Presidència, Interior, Governació, Empresa, Cultura y Territori, además de la presidencia del Govern, mientras que los republicanos se quedarían con la vicepresidencia y el resto de departamentos. La principal novedad es que Ensenyament pasa a manos de ERC.

Responsabilidades políticas

El ‘exconseller’ y militante del PDECat Santi Vila ha considerado ayer que, tras lo ocurrido el año pasado con el proceso soberanista, se deben asumir «responsabilidades personales, políticas y ante el juez», aunque ha defendido que se aplique «criterio de la proporcionalidad».

En una entrevista en Ràdio 4, Vila ha descartado volver a la política «a corto plazo», porque debe «asumir responsabilidades ante el juez». «No entendería que me pudiera presentar a nada con un proceso judicial abierto, tenemos que pasar cuentas y el juez nos tiene que decir ‘usted tiene razón y su comportamiento fue ajustado a derecho’ o ‘usted no tiene razón», ha añadido. Vila ha incidido que, para superar el momento actual, «se deben asumir responsabilidades políticas y personales», y también «asumirlas ante el juez», aunque ha puntualizado que en todo el proceso debería imperar el «criterio de proporcionalidad».