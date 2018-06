El afiliado del PP que quiere ocupar el cargo de Rajoy

El secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP y diputado por ävila, José Ramón García Hernández, anunció hoy a través de su cuenta personal de Twitter que tiene la intención de presentar una candidatura a la presidencia nacional del Partido Popular en el Congreso Extraordinario que la formación popular celebrará los días 20 y 21 de julio.

De esta manera se convierte en el segundo candidato a suceder a Mariano Rajoy que lo anuncia de forma oficial después de que el ex ministro de Exteriores José Manuel García Margallo, también lo hiciera.

Este lunes se abre el plazo de presentación de candidaturas y se prolongará hasta el miércoles 20. El día 22 de junio se proclamará a los candidatos, y un día más tarde arrancará la campaña electoral, que se dilatará hasta el 4 de julio, y al día siguiente, el jueves 5 de julio se abrirán las votaciones en todas las provincias, entre las 9,30 y las 20,30 horas para elegir a los candidatos.

Los dos más votados serán los que se sometan a votación en el Congreso Extraordinario, aunque cabe la posibilidad de que haya uno solo si consigue más del 50 por ciento del respaldo con más de 15 puntos porcentuales por encima del segundo y se impone en la mitad de las circunscripciones, que son 60.

Expertos en asuntos internacionales

Nacido en Ávila el 5 de julio de 1971, José Ramón García Hernández, el nuevo candidato a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular está casado y tiene tres hijos. Es diplomático de carrera y ha ocupado diversos puestos en áreas de Asuntos Internacionales y de Seguridad y Terrorismo, Iberoamérica, Ministerio del Interior y Dirección de Política Exterior. Además es doctor en Filosofía Política (UCM), licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) y en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED así como diplomado en Altos Estudios de la Defensa (Ceseden).

Actualmente es Secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP y miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Es el portavoz parlamentario en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, vicepresidente segundo de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa.

Fue profesor y subdirector de la Escuela Diplomática y cónsul de España. Ha desempeñado la segunda jefatura de la embajada de España en Bulgaria y ese mismo puesto en la embajada de España en Bosnia Herzegovina.

Tal y como figura en la web del Congreso García Hernández es diputado de la X, XI y XII legislatura ya que con anterioridad a ser diputado por Ávila lo fue por Madrid.

Además es escritor y tiene públicados tres libros que son ‘Cartas de Sarajevo: Reflexiones de Política y Relaciones Internacionales’ (EIUNSA, en su segunda edición), ‘Reflexiones desde fuera de la Muralla’ (Editado por el Congreso de los Diputados, 2017) y también del libro ‘Edmund Burke: la solución liberal reformista para la Revolución francesa’ (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016).

Columnista en Diario de Ávila también es asiduo a las tertulias en medios de comunicación y conferenciante así como patrono de las fundaciones Faes, Humanismo y Democracia y Aprocor.

El diputado abulense afirma que la izquierda, la extrema izquierda y los nacionalistas han querido “arrinconar” a su partido

El candidato de los afiliados

Se presenta como el candidato de los afiliados y aboga por una profunda renovación en el Partido Popular a cuya Presidencia anunció hoy que concurre con una “candidatura potente y con mucha gente detrás” y con el “orgullo” de reivindicar el centro derecha en España.

García Hernández precisó que el martes o miércoles presentará los avales, que se presenta porque España vive un momento histórico después de la moción de censura que ha llevado al Gobierno al PSOE y de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. “Han querido arrinconar al PP”, criticó, de lo que acusó a la extrema izquierda, a la izquierda y a los nacionalistas.

Reiteró el diputado que es el candidato de los afiliados y y apostó por un partido que no sea sólo de los cuadros, ni de reparto en los despachos, sino que piense en sus bases, en el que los cargos colaboren y no sean competidores de los afiliados. Así, abogó por limitar los mandatos a ocho años, por una elección directa de verdad y por recuperar la figura del afiliado, que no se limite sólo a aplaudir, sino que tenga una formación para ser política y “servir” a España y los españoles.

Defendió un proyecto muy moderno, liberal, conservador en la herencia a las futuras generaciones y humanista, centrado en las personas e insistió en que el objetivo de la moción de censura ha sido “arrinconar” al Partido Popular con la formación de un Gobierno Frankenstein.

“Hay que adelantarse al futuro y recuperar el orgullo de ser de centro derecha”, sostuvo, a la vez que consideró que su partido ha fallado a los españoles y no ha estado a la altura en la defensa del proyecto nacional y territorial al colocar a la “técnica por encima de la política”, en clara referencia a la aplicación del 155.

En ese punto, criticó que se haya “coqueteado con el chantaje nacionalista” y defendió que la sanidad y la educación estén centralizadas para garantizar la igualdad de todos los españoles. “No se puede contemporanizar en nada y hay que renovar el partido”, señaló como antídoto contra la corrupción.

Por último, defendió que haya más de una candidatura, ante la petición que se realiza por la parte oficial del partido, y afirmó que el “único miedo que hay que tener no es que haya muchas candidaturas, sino que no haya candidaturas”.