Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos se encaran en varios colegios

Agentes de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil se han encarado hoy en varias ocasiones, en algún caso llegando a darse empujones, durante las intervenciones del instituto armado para cerrar los locales designados como centros de votación del referéndum.



Estas escenas de tensión, que se han difundido por las redes sociales, se han producido en varios puntos de Cataluña, como Castellgalí (Barcelona) o Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), donde agentes de la Benemérita trataban de abrirse paso entre decenas de concentrados frente a los colegios electorales.



En el caso de Sant Joan de Vilatorrada, el rifirrafe entre los guardias civiles y los mossos, que les recriminaban su actuación para dispersar a los concentrados en las puertas de un colegio electoral, ha derivado en empujones por parte de los agentes del instituto armado a dos de la policía catalana.



Por otra parte, la Guardia Civil está identificando y filiando a agentes de los Mossos d'Esquadra por no actuar para impedir la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, han informado a Efe fuentes de la investigación.



Las fuentes consultadas han explicado que se está identificando a algunos agentes que muestran su pasividad y que no están cumpliendo con el mandamiento judicial de impedir la celebración del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.



Las fuentes han apuntado que, al no cumplir el mandato del juez, los Mossos podrían incurrir en delito de desobediencia o de omisión de perseguir el delito, contemplado en el 408 del Código Penal.



Ese artículo establece que "la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".



Además, las redes sociales se están haciendo eco de imágenes de mossos y agentes de la Guardia Civil discutiendo.



Por otra parte, fuentes de la Fiscalía han asegurado a Efe que evaluará a lo largo del día si debe actuar contra los Mossos d'Esquadra por su forma de proceder ante el referéndum.



"La actuación de los Mossos no se podrá valorar hasta que acabe el día", han señalado fuentes de la Fiscalía General del Estado ante las informaciones aparecidas en varios medios, que afirman que la Fiscalía actuará contra los Mossos por su 'pasividad' para evitar el referéndum.