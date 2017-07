El ala moderada del Pdecat teme que el proceso se quede sin salida

C. Reino / A. Azpiroz | Barcelona

El Pdecat celebrará hoy el consejo nacional más movido de su primer año de vida. La decisión de Carles Puigdemont de destituir al consejero Jordi Baiget, por poner en cuestión el referéndum, dejó el lunes pasado al descubierto el tira y afloja que mantienen el presidente de la Generalitat y su partido. Una crisis abierta que ha dividido la formación, al Gobierno catalán y al independentismo y que podría agravarse de aquí al próximo 1 de octubre. Puigdemont avisó a sus consejeros de que ahora es el momento de bajarse del barco si existen dudas o temores, pero no logró sofocar el incendio porque solo apagó las llamas más próximas, las que estaban quemando el interior de su ejecutivo.

La presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat del Vallés, Mercé Conesa, un peso pesado del Pdecat, dio ayer voz al sector moderado del nacionalismo catalán, al augurar que el proceso catalán puede acabar en un «callejón sin salida».

Todo un toque de atención al presidente de la Generalitat que esta semana ha llamado a los suyos a cerrar filas para no generar más incertezas. Conesa, que ya en diciembre de 2016 dijo más o menos lo que el lunes pasado le costó la cabeza a Baiget, que el referéndum podría no realizarse, verbalizó un sentimiento cada vez más extendido respecto al rumbo que sigue el proceso soberanista, que esta semana ha recibido un fuerte impulso con la presentación solemne de la ley del referéndum.

Poca confianza

«No sabemos en este momento a dónde llegaremos», reconoció la presidenta del consejo nacional de Pdecat. Una frase demoledora días después de que Puigdemont, Junts pel Sí y la CUP presentaran en sociedad la norma que dará cobertura a la consulta, que entre otras cosas fija ya la hipotética fecha de la independencia para dos días después de la votación. La de Conesa es una opinión sobre la brújula del proceso que no está muy alejada de la que tiene la mayoría de los catalanes. Según las encuestas, la última la de La Vanguardia de hace una semana, poco más del 10% de la ciudadanía de Cataluña cree que el proceso soberanista que encabezan Puigdemont y Junqueras culminará con la independencia. Y según un sondeo del ICPS de hace seis meses, ni siquiera los secesionistas confían en sus fuerzas pues solo el 33% de los votantes de Junts pel Sí considera que el proyecto acabará con la creación de un Estado catalán y en el caso de los votantes de la CUP, este porcentaje se sitúa en el 37%, poco más de uno de cada tres.

Conesa salió además en defensa de Jordi Baiget. «Estamos en una situación de altísima complejidad y es absolutamente legítimo que haya personas que se planteen dudas. (Baiget) No expresa nada que no se hayan planteado muchas personas y, por tanto, me parece que podía continuar en el Gobierno», afirmó en la publicación Tot Sant Cugat. El Pdecat hará hoy balance del primer año de su tormentosa vida, en un cónclave convocado de manera extraordinaria, con el proceso lleno de incógnitas.