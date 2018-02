Alcaldesa de Waterloo dice que Puigdemont ya se ha instalado en su vivienda

La alcaldesa de Waterloo, Florence Reuter, aseguró hoy que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ya se ha instalado en una mansión de esa localidad, cercana a Bruselas.

"No hemos recibido de su parte ninguna petición de empadronamiento y de hecho no está obligado a hacerla. Pero ahora hemos tenido efectivamente la confirmación, a través de los vecinos y la policía, de que Carles Puigdemont está en esa casa", dijo la regidora, del partido liberal francófono MR, informó la agencia Belga. "Nos hemos enterado un poco de casualidad: no ha habido ninguna información oficial por el momento", añadió.



Sobre las eventuales medidas de seguridad en torno al expresidente catalán, la alcaldesa señaló que es una decisión que debería adoptar en su caso el Centro de crisis federal y que en estos momentos no le consta que se haya pedido a la policía local que adopte medidas de ese tipo.

Situado en una zona residencial de alto poder adquisitivo a 20 kilómetros al sur de Bruselas, los 4.400 euros de gastos del alquiler del inmueble, según reveló el diario económico local L'Echo, correrían a cargo del empresario Josep Maria Matamala, que acompaña a Puigdemont desde su llegada a Bélgica hace tres meses. La casa, reformada recientemente, está situada en el número 34 de la rue de l'Avocat (calle del abogado) y dispone de seis habitaciones, tres baños, sauna, cuatro plazas de garaje y jardín.