Alemania asegura que el texto sobre Gibraltar es jurídicamente vinculante

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, afirmó ayer junto a su colega español, Josep Borrell, que la declaración conjunta del Consejo y la Comisión Europea sobre Gibraltar en el marco del acuerdo para el brexit es «jurídicamente vinculante». «Me sorprende el debate de cuestionar el carácter vinculante de la declaracion», dijo.

«Naturalmente que se trata de un documento jurídicamente vinculante, de una interpretación vinculante, tal como hemos hecho en muchas otras ocasiones en la UE», ha dicho, recalcando que para el Gobierno federal alemán «este tema queda zanjado tal como se ha formulado». De hecho, ha recalcado que es un acuerdo vinculante, que «todo el mundo lo va a respetar» y que cuestionarlo es estar al margen de «la realidad jurídica de la UE».

Maas se ha expresado así después de que Borrell, por su parte, haya advertido al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, de que para él «las declaraciones de los Gobiernos son papel mojado». Quien piense así, ha dicho Borrell, es alguien con quien «más vale no juntarse para declarar nada».

Cuando 27 Gobiernos más uno (Reino Unido), firman un texto para decir como se interpreta un Tratado, ha recalcado, «eso no puede ser papel mojado porque nadie puede ir en contra de sus propios actos». La declaración, ha proseguido, vincula a todos en torno a «cómo se interpreta un Tratado» y, llegado el caso, nadie podrá decir ante un tribunal de Justicia que «es papel mojado» y «no tenía intención de cumplirlo».

Borrell ha incidido en que «quien tenga un poco de experiencia sabe que las declaraciones de los Gobiernos» acompañando el resultado de negociaciones «son una práctica común y corriente» porque no puede hacerse un Tratado «cada vez que hay un tema en el que hay que aclarar posiciones comunes». De hecho, ha afirmado que «España no pedía que se cambiase el texto» del Tratado, sino que «se aclarase el alcance», y así lo han firmado, por un lado los Veintisiete y por otro Reino Unido. «Decir que eso no tiene ningún valor es vivir fuera de las prácticas diplomáticas y de cómo se trabaja en la UE para llegar a acuerdos», ha zanjado.

Josep Borrell ha subrayado que España ha logrado el objetivo que perseguía sobre Gibraltar en las negociaciones sobre el acuerdo de salida del Reino Unido con la Unión Europea, tener la última palabra sobre cuestiones relativas al Peñón.

Antes de participar en un acto en la Universidad Complutense de Madrid, junto con el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, el jefe de la diplomacia española ha respondido así a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, que ha destacado ante la Cámara de los Comunes que no se ha modificado el borrador del Acuerdo de Retirada de la UE como pidió España «repetidamente».