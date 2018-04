Ana Julia pide perdón a la familia y asegura que la muerte de Gabriel fue un accidente

efe | almería

Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, ha pedido perdón a la familia del pequeño pero ha reiterado que la muerte fue un accidente: «Me asusté mucho, el miedo te bloquea y actué así», ha dicho.

Así lo ha trasladado en una carta dirigida al programa de Ana Rosa en Telecinco, remitida desde el centro penitenciario El Acebuche de Almería, en la que asegura que no está «nada bien» y en la que reclama perdón a «toda la familia de Gabriel» y a todas las personas a las que ha hecho «daño».

Aunque sostiene que no puede hablar debido al secreto de sumario que pesa sobre la causa, asegura estar impactada por todas las «mentiras» que se han dicho sobre ella.

«Fue un accidente y siempre lo diré porque es la verdad. Me asusté mucho, el miedo te bloquea y actué así. No fui lo suficientemente fuerte como para decirle a mi pareja, a nadie, lo que había pasado y, poco a poco, me fui metiendo en una bola cada vez más grande», asegura en la misiva.

«Sé que no tengo excusa por el accidente. Quité a la persona que amo lo más grande que uno puede tener, un hijo. Ángel, Patricia, a todos perdón. Tengo una hija y le he hecho mucho daño, espero que ella algún día me pueda perdonar», añade la detenida.