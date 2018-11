Ander Gil (PSOE): "Fueron a agitar el odio a Alsasua los que nunca tuvieron que mirar bajo su coche"

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha acusado este domingo a Ciudadanos de buscar el conflicto y agitar el odio con el acto de la plataforma España Ciudadana que ha tenido lugar en Alsasua con el objetivo de homenajear a la Guardia Civil.

"Fueron a agitar el odio a Alsasua los que nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche, los que nunca despidieron a un compañero en un funeral", ha escrito Gil en un agrio mensaje publicado en Twitter en referencia a los duros tiempos del terrorismo de ETA.

RESPUESTAS DE CIUDADANOS Y VOX

El diputado de Ciudadanos en el Congreso Juan Carlos Girauta le ha calificado de "indecente" y "traidor" en otro tuit, mientras que el diputado del partido naranja en el Parlament Matías Alonso le ha replicado que "probablemente" ha mirado bajo su coche más veces que él y ha enterrado "a muchos más compañeros". En lo que no puedo competir contigo es en seguirles el juego a los enemigos de la libertad", ha añadido.

Solo decirte que probablemente haya mirado bajo mi coche muchas más veces que tú bajo el tuyo... por desgracia también he enterrado a muchos más compañeros que tú. En lo que no puedo competir contigo es en seguirles el juego a los enemigos de la libertad. Ahí me ganas seguro https://t.co/82rLCxbdLf