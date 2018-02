Anna Gabriel también se fuga

Tras hacerse público en la madrugada de este martes que Anna Gabriel se quedará en Suiza y no declarará este miércoles en el Tribunal Supremo, la dirigente de la CUP ha declarado en una entrevista con la Radio Televisión Suiza (RTS): "Es Suiza la que decidirá qué hace conmigo".

La exdiputada anticapitalista admite que su decisión de marcharse a Ginebra es "dura" porque la aleja de su familia y amigos y analiza los diferentes escenarios que pueden darse a partir de ahora: que el juez del Supremo Pablo Llarena pida su extradición y "entonces será Suiza" la que decida su futuro.

Censée passer devant la justice espagnole mercredi, l'indépendantiste catalane Anna Gabriel confirme à la RTS qu'elle a choisi de rester en Suisse. https://t.co/O2zz4XKecA pic.twitter.com/SSHxHJNToq — RTSinfo (@RTSinfo) 20 de febrero de 2018

"Con nuestros abogados hemos analizado que una extradición sería ilegal porque no hay ninguna base para sostener que yo he cometido un delito, tenemos toda la base para defender que es una persecución política. Tenemos muchas manifestaciones del tribunal, de la policía, de los jueces... para decir que no es un tribunal imparcial, que es es una persecución política. Y Suiza no acepta las extradiciones de personas que son perseguidas políticamente", afirma Gabriel.

El asilo político

También contempla la exdiputada anticapitalista la posiblidad de que Suiza acepte la extradición y decida encarcelarla durante el proceso.

Por último, Gabriel niega que haya solicitado asilo político en el país helvético y que tiene intención de retomar su trayectoria académica como profesora de Derecho. No obstante, asegura que solicitará el asilo en caso de que haya una demanda de extradición por parte del Estado español.