Antonio Silván, propuesto por Casado para el Comité Ejecutivo Nacional

El candidato a la Presidencia del PP, Pablo Casado, que defendió los principios que “han hecho grande” a su partido” y abogó por recuperar la ilusión de la formación, presentó un equipo para el Comité Ejecutivo Nacional, en caso de ganar, que deja abierto para la integración, en el que se encuentra el alcalde leonés Antonio Silván y la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

Silván y García Tejerina figuran en la lista de 35 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, en el que por deseo del candidato no se distribuyen aun los cargos. El abulense José Ramón García, que fue precandidato a la Presidencia, entraría en el cupo de nombramientos propios y en la Junta Directiva incluye al palentino Ignacio Cosidó.

Casado, que inició su intervención con un reconocimiento a los candidatos de la primera vuelta que lo respaldan ahora -María Dolores de Cospedal, Jose Ramón García-Hernández, José Manuel García-Margallo y Elio Cabanes- y también a Soraya Saénz de Santamaría, pidió a los compromisarios que voten con libertad, con el corazón y con fuerza desde una decisión “soberana, libre y democrática”.

Se presentó como una persona que ha empezado de abajo a arriba, que nadie le ha regalado nada, y detalló su trayectoria política, donde mencionó, entre otros cargos, que es diputado por Ávila, con un buen resultado y que sabe ganar elecciones. Casado explicó que eran dos al principio de su candidatura -él y su mujer Isabel- al que se han incorporado el resto de personas en su recorrido por España.

Para recuperar la ilusión aseguró que se presenta como candidato, para tener el orgullo de pertenecer al “mejor partido de España”, para recuperar los tres millones de votos que se han ido en las últimas elecciones de la formación, al advertir que no valen los ocho millones de votos, que con PSOE, populistas y soberanistas, les han “sacado del Gobierno” ni tampoco los cinco millones que les dan las encuestas.

“Aquí cabe todo el mundo, pero hay que abrirse a más y dar más oportunidades”, solicitó, a la vez que abogó por la renovación y ofreció un proyecto de unidad, de integración intergeneracional, real e ideológica y subrayó que no puede aspirar a liderar el PP “quien no esté orgulloso de su pasado”. Además, definió a su partido como el de la “España que madruga”, de los autónomos, de los pensionistas, de los estudiantes, de las mujeres que quieren un país con igualdad o del entorno rural, si bien defendió los principios de la libertad, de las personas, de la vida y de la familia “sin complejos, que no es de derechas ni de izquierdas, sino la base social de un país”. “Nos vamos a oponer a la ley de la eutanasia de Pedro Sánchez por innecesaria e injusta”, avanzó.

Entre los principios del partido, recalcó la honestidad, defendió que han tomado todos los mecanismos en contra de los corruptos y proclamó que hará “que se respete al Partido Popular” ante ataques a personas que después han sido absueltas por los tribunales. Tampoco se olvidó del terrorismo porque no van “a permitir que el latido de Hermua no siga vivo y aseguró que es el partido de la unidad territorial, “parido para servir a España”. “Los principios de siempre, defendidos como siempre”, anotó.

“Con quien me presento es con todos vosotros, con los héroes de lo cotidiano del partido”, aseguró, donde se definió como castellanoleonés -la “España vacía”- y mencionó a “Juanvi” -presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera- para decir que habrá un modelo de financiación, pero también agradeció la “generosidad” del presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, que renunció a presentarse. En la lista de a quién representa, nombró a todos los territorios también.





Foto de familia de los compromisarios del PP leonés. DL.