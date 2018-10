Arrimadas: 'A Companys no lo fusiló el Estado español, sino el régimen franquista'

La líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, ha negado este viernes que el expresidente de la Generalitat Lluís Companys fuera asesiando por el Estado español en 1940, después de ser capturado por la Gestapo en Francia durante su exilio.

"Quien lo fusiló fue el régimen franquista, no el Estado español", ha asegurado Arrimadas en una rueda de prensa, tras justificar la ausencia de su partido en el homenaje del pasado lunes ante la tumba del 'expresident' con el argumento de que no estaban de acuerdo con la "orientación" de acto. Un acto, por otra parte, al que Ciudadanos no se ha sumado nunca desde su nacimiento ahora hace 12 años.

Reunión Iglesias-Junqueras

Por otra parte, la dirigente del partido naranja ha tachado de "nefasto para la Marca España y una humillación" que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, busque el apoyo independentista a los Presupuestos Generales del Estado reuniéndose en la cárcel con el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

"Ningún país serio y democrático debería negociar en la prisión estos Presupuestos con la gente que quiere romper el país", ha añadido Arrimadas antes de vaticinar que "las condiciones que pondrá el independentismo no serán mejoras de als condiciones de los ciudadanos", sino, ha añadido, "la impunidad para las personas que están en la cárcel y que se piensan que pueden hacer lo que quieran".