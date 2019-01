Arrimadas acusa al PSOE de estar "muy rabioso" y dar todo el protagonismo a Vox

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Es muy difícil para los del PSOE aceptar la pérdida del cortijo andaluz. No les importa negociar con separatistas ex-terroristas, comunistas, etc., pero abstenerse para que gobiernen otros no lo aceptarán nunca. Hay que pensar que son las estructuras del estado las que utilizan para enriquecerse y si las pierden se quedan sin la vaca lechera.