Arrimadas y Albiol no visitarán a los presos

Inés Arrimadas y Xavier García Albiol no irán a visitar a los presos independentistas de Lledoners. No sería noticia si no fuera porque los encarcelados les enviaron hace unos días una carta en la que les pedían que vayan a comprobar por sí mismos si es cierto que tienen privilegios penitenciarios, como han denunciado tanto la líder de Ciutadans como el presidente del PP catalán. | AGENCIAS