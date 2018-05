Arrimadas, a Torra: "No ha venido a dirigir un gobierno, sino un CDR"

Inés Arrimadas se ha abalanzado decididamente al atril con una carpeta repleta de tuits y artículos del candidato a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra. "Quiero evidenciar la ideología de este señor", ha espetado tras acomodarse. Y ha leído uno por uno sus polémicas publicaciones. "Cualquier persona que haya dicho estas barbaridades hacia cualquier otra nacionalidad o raza no podría estar sentado en este Parlament para ser investido presidente en ningún país". Y, comparándolo con su antecesor, Carles Puigdemont, ha finiquitado: "Hemos ido de Guatemala a Guatepeor. Usted representa más leña al fuego".

La líder de Ciutadans ha asegurado que se encargará "personalmente" de que sus discursos lleguen a manos de los líderes europeos, entre ellos el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a quien Torra se ha dirigido. "Los voy a traducir para que se enteren en Europa de lo que piensa el próximo presidente de la Generalitat de Catalunya", ha enfatizado, y ha señalado que el diputado de JxCat representa el "nacionalismo identitario excluyente".

Sobre su intervención, le ha afeado que siga con el "mantra nacionalista" y que llegue al trono de la Generalitat con el afán de "retomar las leyes que se suspendieron" y de sacar adelante un Consell de la República "para eliminarles del debate parlamentario, de la dialéctica" para tener una mayoría "no absoluta, absolutísima con el 100% de los votos y hacer lo suyo".

Acto seguido, le ha reprochado que no haya desarrollado su propuestas sobre políticas sociales y económicas y se haya remitido a lo que expuso Jordi Turull. Ha acusado a los independentistas de no querer levantar el 155 "porque no tienen respuestas a los problemas de la gente", más allá de la "varita mágica de la independencia". Y ha zanjado: "Usted no ha venido a dirigir un gobierno, ha venido a dirigir un CDR".

Arrimadas ha asegurado que las fuerzas independentistas han perdido una "oportunidad", la de "reconocer errores" y "hablar de cómo reconducir la situación hablando de educación, sanidad, infraestructuras...". "Pero usted representa más confrontación, más 'procés'", ha censurado.