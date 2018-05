Artadi, posible candidata a presidir la Generalitat

cristian reino | barcelona

La investidura catalana empieza a desencallarse. Elsa Artadi emergió ayer con fuerza como posible candidata a la presidencia de la Generalitat. La portavoz de JxCat recibió el aval de Esquerra, por boca de su adjunto a la presidencia, Pere Aragonès, y de Jordi Sànchez, el número dos de Junts per Catalunya que vio sus aspiraciones frustradas por la negativa del juez Pablo Llarena a dejarle salir de prisión.

Artadi (1976), directora general de Tributos de la Generalitat en el departamento de Economía que lideró Andreu Mas-Colell, lleva meses en las quinielas y en su entorno decían que aún no quería dar el salto. Sin embargo, el posicionamiento público de los republicanos y del exlíder de la ANC vuelven a ponerle en la parrilla de salida.

La portavoz del grupo de JxCat, aun así, no cuenta con el beneplácito del PDeCAT. No le perdonan que rompiera el carné del partido semanas antes del inicio de la carrera electoral del 21-D para sumarse al proyecto de Puigdemont y dirigir la campaña. Aunque el expresidente sigue formando parte de la antigua Convergencia y ésta está integrada en la coalición de Junts per Catalunya, ya no tiene capacidad de decisión, como así le recordaron el pasado fin de semana a su portavoz, María Senserrich, varios dirigentes junteros.

Para la CUP, Artadi tampoco es la candidata ideal por su perfil neoliberal en las antípodas de los antisistema. Pero fuentes de la formación anticapitalista señalaron que mantendrán la abstención (que permitiría a JxCat y ERC ganar la votación de investidura en segunda ronda) y que no harán nada que precipite las elecciones.

«La única condición es que el candidato no tenga ninguna causa penal», señaló el delegado del Gobierno, Enric Millo, dando también el visto bueno a la neoconvergente.

Con todos estos ingredientes sobre la mesa, el expresidente de la Generalitat ha convocado a su grupo parlamentario el sábado en Berlín para tratar el futuro inmediato de la investidura. Se especula con que Puigdemont podría anunciar el nombre de su sustituto entre el sábado y el domingo, si finalmente la decisión adoptada por los nacionalistas es desbloquear la legislatura y formar gobierno, como pide buena parte del arco parlamentario, a excepción del núcleo duro de fieles del expresidente y los miembros de la dirección de la ANC, que son partidarios de ir a elecciones si no se puede investir al líder nacionalista.