El asesino confeso de Diana Quer presume de que pasará sólo siete años en la cárcel

efe | pontevedra

El presunto autor de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, alias «El Chicle», ha enviado una carta a sus padres, en la que les dice, según el diario ABC, que estén tranquilos porque su abogada le ha asegurado que le van a pedir homicidio, pero que a los siete años «ya estaría fuera». La misiva, según el diario, está incorporada al sumario, fechada el pasado 14 de febrero y redactada en gallego. En ella, «El Chicle», a tenor de sus propias palabras, parece tener claro que no va a pasar demasiado tiempo en prisión.

Además, en la carta, el autor de la muerte de Diana Quer acusa a su mujer Rosario de ir con él en el coche la noche del 22 de agosto de 2016 en la que, según él mismo, mató a Diana Quer, aunque de manera fortuita. «También entenderme. Yo no quiero que Rosario pase por esto, por eso dije que iba yo solo y a ella le dije que dijera que no venía conmigo. Dejar todo así. No le digáis nada. Entenderme, yo la amo», escribe El Chicle», quien indica además que el día antes de que escribiera la carta le llegó otra de Rosario en la que le dice que «lo nuestro se acabó».

Esta acusación del presunto asesino se produce cuando falta por pronunciarse la Audiencia Provincial sobre el recurso presentado por los padres de Diana contra el sobreseimiento provisional sobre Rosario por la muerte de la joven madrileña. Abuín Gey, que permanece en la prisión de A Lama (Pontevedra) desde el pasado día 10, pide a su familia en la carta hasta en tres ocasiones que no le cuenten nada a su mujer sobre lo que les ha contado en la carta.

Restos biológicos

La última prueba biológica practicada a los restos de Diana Quer no ha podido dar respuesta a la pregunta de los investigadores sobre si la joven, además de morir estrangulada, fue víctima de una agresión sexual. El deterioro del cadáver, sumergido durante más de 16 meses en el pozo de una nave abandonada en Rianxo, Galicia, ha dificultado el análisis de laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología. Así, el informe definitivo ni demuestra que hubo violación ni constata lo contrario. Las conclusiones, avanzadas por TVE, no han sorprendido a la familia de la chica dado el estado del cuerpo. El padre, Juan Carlos Quer, recordó hoy que el asesino de su hija «se preocupó muy mucho» de que el cadáver quedara hundido y «lastrado con unos ladrillos» durante 500 días. «Pero acreditaremos durante el juicio que no la desnudó y la metió en el maletero del coche para llevarla a misa», advirtió tras mantener un encuentro con Ciudadanos en el Congreso.

Derogación de la PPR

Tanto la familia de Quer como el padre de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años asesinada hace ahora una década, están manteniendo contactos con las fuerzas parlamentarias para evitar que el próximo jueves 15 de marzo el pleno de la Cámara baja vote la propuesta de derogación de la prisión permanente revisable. La iniciativa, promovida por el PNV, contó en su toma en consideración en octubre de 2017 con el respaldo de PSOE y Podemos y el voto en contra del PP. Ciudadanos, sin embargo, se abstuvo durante la tramitación.

La postura de los liberales frente a la prisión permanente nunca ha quedado del todo definida. Después de la detención del asesino confeso de Diana Quer, José Enrique Abuin, apodado ‘El Chicle’, el PP activó una campaña para ampliar los supuestos en los que cabe aplicar esta medida, de manera que los responsables de crímenes en los que además se oculta el cadáver puedan ser castigados con la máxima pena privativa de libertad.

Fue entonces cuando Ciudadanos contraatacó con una enmienda que busca asegurar el cumplimiento íntegro de las condenas y endurecer el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios. Lo que no termina de despejar su opinión sobre el tema a debate. Las familias de las víctimas creyeron entender que Albert Rivera apoya como «concepto» la prisión permanente. A lo que sí se comprometió el líder de Ciudadanos es a no apoyar la derogación de esta figura hasta que el Tribunal Constitucional emita su fallo sobre el recurso que se presentó en 2015.