Así fue el cerco a 'El Chicle'

490 días después de la desaparición de la joven Diana Quer el 22 de agosto del 2016, el responsable confeso de su muerte subía a otra joven a su coche: esta se resistió, recibió la ayuda de dos vecinos e identificó al agresor; a partir de aquí, todo se precipitó. 495 días después de esa noche en que Diana no volvió a casa, en la madrugada del 31 de diciembre, José Enrique Abuín Gey, un hombre con variados antecedentes, conducía a los agentes hasta el pozo donde había arrojado el cuerpo de la chica. Este lunes ha ingresado en prisión, de momento por homicidio doloso y secuestro, aunque la juez apunta a indicios de que “la finalidad del investigado pudo haber sido la de atentar contra la integridad sexual o contra la vida de la víctima". Los primeros resultados de la autopsia, con todo, aún no han encontrado signos de violencia, pero sí de “criminalidad”. Este es el punto final del ‘caso Diana Quer’, una tragedia que empezó el 22 de agosto del 2016.

22 de agosto: el último mensaje:”acojonada”

Diana Quer, estudiante de segundo de Bachillerato de 18 años, desapareció tras haber disfrutado de una romería en A Pobra do Caramiñal, el pueblo coruñés donde solía veranear con su madre y su hermana, Valeria. A las 2.43 h. envía un mensaje a un amigo explicándole que está "acojonada", porque alguien le ha dicho, "Morena, ven aquí". Minutos antes había sido vista por última vez, volviendo a pie a casa. La búsqueda empieza al día siguiente y la Guardia Civil no descarta la desaparición voluntaria, que la familia niega desde el primer momento.

Las pistas falsas: asedio al entorno familiar

La atención mediática se centra en conflictiva relación de los padres de Diana, la retirada de la custodia de la hermana pequeña a su madre, el 1 de septiembre, que según el padre “llega muy tarde”, y mensajes como el correo electrónico recibido por la asociación SOS Desaparecidos que decía: "Hola. Estoy bien necesito estar un tiempo fuera de España. Saludos, Diana Quer".

El móvil: un teléfono lanzado al agua dos horas después

El 27 de octubre, una mariscadora encuentra el teléfono de Diana Quer: ha sido clave en el desenlace, pero no de forma inmediata. Su iPhone 6 estuvo activo hasta las cinco de la madrugada de aquella noche, menos de tres horas después de su desaparición. Alguien intentó desbloquearlo siete veces antes de arrojarlo a 15 kilómetros del último lugar donde se vio a la chica: el rastreo de ese itinerario indica que Diana (su teléfono, de hecho) llegó allí en coche. El presunto culpable debería aparecer en las cámaras de tráfico de ese tramo de vía, y su teléfono mostrar un itinerario similar.

25 de diciembre del 2017: un intento de rapto que acaba bien

Entre las tres y las cuatro de la madrugada del 25 de diciembre, un individuo intenta, en tres ocasiones, hacer que chicas que volvían a su casa subieran a su coche en la localidad de Boiro, según desveló este lunes ‘La Voz de Galicia’. Ellas se niegan. 18 horas más tarde, roba a punta de cuchillo el móvil a otra chica e intenta meterla en el maletero. Se resiste, pide a gritos la ayuda de dos jóvenes (”Chavales, ayudadme por favor. Están intentando secuestrarme”) y estos impiden el rapto. La descripción del individuo (dientes prominentes) y la identificación del coche (un Alfa Romeo con matrícula acabada en DYN) conduce hacia un viejo sospechoso de la Guardia Civil, José Enrique Abuín, ‘el Chicle’, que es detenido el 29 de diciembre junto con su mujer, Rosario Rodríguez. Esta, no por el caso de Boiro: para los investigadores aparece como la clave para inculpar a Abuín por el caso de Diana Quer.

Impune: las pistas que señalaban a ‘el Chicle’

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, señalaba ya el día 30 a Abuín. Según él, la relación de este con la desaparición de Diana Quer "no es algo que se haya producido de forma accidental” sino que respondía a líneas de investigación que se habían ido cerrando en torno a él. Pero no hasta el punto de permitir detenerlo (o de tenerlo vigilado hasta el punto de evitar la agresión que estuvo a punto de consumar). ¿Cuáles eran estos indicios? Primero, la proximidad de su lugar de residencia al lugar de los hechos. Segundo, sus antecedentes: miembro de base del clan de narcotraficantes de Os Fanchos, dedicado a mil y un trapicheos, además de pasar por la cárcel por tráfico de cocaína fue acusado de violación por su cuñada, gemela de su mujer: la denuncia no prosperó porque está proveyó de coartada a ‘el Chicle’. Además, las señales de su teléfono y el de Diana Quer el 22 de agosto, según ‘La Voz de Galicia’, coincidían. Y un Alfa Romeo como el de Abuín aparecía de forma borrosa en las cámaras de la autovía AG-11 esa noche. Sin embargo, las pruebas eran circunstanciales y su mujer blindó su coartada, de manera que solo pudo ser interrogado, sin más resultados. Aunque sin dejar un lugar destacado, si no el primero, entre los sospechosos, para la Guardia Civil, el juez archivó provisionalmente el caso “por no existir indicios suficientes para dirigir el procedimiento frente a una persona determinada”.

El papel de su mujer: la coartada que se desmorona

En la tarde del sábado 30 de diciembre, la mujer del detenido cambiaba su versión y negaba que hubiese pasado con su marido la noche en que desapareció Diana Quer. Después de dejar sin coartada a su marido, quedaba en libertad. Y este acababa confesando, en la madrugada del domingo, que había arrojado el cuerpo de Diana Quer a un pozo. En un primer momento sostuvo que había atropellado accidentalmente a la joven, y arrojó el cadáver al mar por miedo a las consecuencias. En una segunda versión, confesó el verdadero destino de la chica. Según fuentes de la investigación, refutadas por el abogado del detenido, acabaría confesando que mató a la chica mientras esta se resistía a ser violada.

El cadáver: en el pozo de una fábrica de gaseosas

El domingo 1 de enero, a las 5 horas, ‘El Chicle’ llevó finalmente a los agentes de la Guardia Civil hasta una nave, cercana a la casa de sus padres: una antigua fábrica de gaseosas y tienda de muebles abandonada, utilizado como punto de venta de drogas. Tras cinco horas de trabajos, los agentes rescataron el cadáver de Diana Quer del lugar donde esta sumergido desde hacía 16 meses. El informe preliminar de la autopsia practicada al indica que el cuerpo se corresponde con una mujer joven, de entre 18 y 20 años y de “cabello largo y oscuro” y aunque no presenta signos evidentes de violencia, sí "indicios claros de criminalidad", por lo que “sigue en estudio” la causa de su muerte. A las 10.30 horas del domingo, ‘El Chicle’ salía esposado del lugar de los hechos, entre gritos de “ojalá te pudras en la cárcel” de los vecinos.

Ante la juez: la última línea de defensa

Tras haberse derrumbado ante la Guardia Civil, ‘El Chicle’ finalmente ha comparecido este lunes ante la juez, que ha dictaminado su ingreso en prisión incomunicada y sin fianza. En su auto, la juez le atribuye un delito de homicidio doloso y detención ilegal, sin descartar que las averiguaciones lleven a calificarlo de asesinato, además de intento de robo y secuestro de la chica asaltada el día de Navidad.

Seis horas ha estado en el juzgado, sin querer declarar, por consejo de su defensa. Según su abogado, Ramón Sierra, 'El Chicle' “en ningún momento se ha reconocido autor de ningún delito doloso, ni asesinato ni homicidio” ni tampoco ni un solo indicio de “delito contra la libertad sexual” ni de “un estrangulamiento”. Sin embargo, según el letrado, Abuín ha “dado plena validez” a su declaración ante la Guardia Civil. Aunque el detenido ha declarado ante el juzgado de guardia, la causa pasará al juzgado número 1 de Ribeira cuando este martes reabra de forma oficial la instrucción sobre la muerte de Diana Quer. Dibujando una últimalínea de defensa, el abogado ha avanzado que pedirá un análisis del estado mental de su defendido y ha alegado que colaboró con la Guardia Civil en la localización del cuerpo de la joven “para mitigar en la medida de lo posible el sufrimiento de la familia”.