El ataque al coche de un edil de IU en Asturias desata todas las alarmas

R.C. | GIJÓN

El coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, Ramón Argüelles, aseguró ayer que «en política no todo vale» después de que el coche de un concejal de su coalición en la localidad de Riosa (concejo de 2.000 habitantes) apareciera atacado este sábado por la mañana. Un suceso que se suma al asesinato del edil de Llanes Javier Ardines el 16 de mayo en las inmediaciones de su casa y que ha acabado por colmar la paciencia de la coalición regional. «Estamos hartos de amenazas y queremos que se resuelva también cuanto antes lo de Javi» (en relación con el asesinato del concejal llanisco), aseguró el líder de IU. En un acto en Riosa, Argüelles desveló que «las amenazas a sus políticos son constantes y que lo único que hacemos es defender los derechos de los vecinos por lo que en política no todo vale». Fue incluso más allá al desvelar que «hasta ahora nos hemos mordido la lengua y no lo hicimos público, pero también ha recibido amenazas de muerte la alcaldesa de Riosa, Ana Díaz».

Poco tiempo después del asesinato de Ardines, la alcaldesa de Riosa, recibió una carta anónima en la que se le amenazaba con terminar con la vida al igual que el edil de Llanes. El anónimo fue trasladado a la Guardia Civil, si bien no se quiso hacer público precisamente para evitar especulaciones que pudieran interferir en la investigación del crimen de Llanes.

«Lo único que hemos hecho en Riosa mi equipo y yo misma es trabajar para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y de las vecinas luchando con esfuerzo y honestidad. Si creen que con las amenazas nos van a doblegar, se equivocan. Seguiremos trabajando frente a quienes solo defienden intereses particulares y no los de la mayoría de los vecinos y vecinas de Riosa», explicó Ana Díaz.

Desde IU ya han pedido a la Delegación del Gobierno medidas para investigar estos hechos y se anuncia la organización de concentraciones con el fin de visibilizar la difícil situación que atraviesan los políticos de la coalición en algunos de los concejos asturianos. El último incidente registrado en Riosa fue en el vehículo del concejal José Manuel Pello, que fue rayado por sus cuatro costados y con la amenaza de un descanse en paz (DEP), escrito en sus siglas en el techo y el capó del automóvil. Pello entró en el gobierno de Riosa tras la dimisión de otro edil en junio de 2017.