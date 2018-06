La Audiencia cita a Urdangarín, Torres y Matas mañana para entregarles el mandamiento de prisión

La Sección Primera de la Audiencia ha citado a Iñaki Urdangarín, a su ex socio Diego Torres y al ex presidente del Govern, Jaume Matas, para que comparezcan ante el tribunal este martes para entregarles el mandamiento de entrada a prisión después de que el Tribunal Supremo (TS) haya confirmado sus sentencias realizando algunos ajustes técnicos.



En concreto, el TS ha rebajado en cinco meses -hasta los cinco años y 10 meses- la condena inicial por el caso Nóos para el marido de la Infanta Cristina. El ex duque había sido penado con seis años y tres meses de cárcel por la Audiencia Provincial por varios delitos relacionados con la actividad de la citada entidad sin ánimo de lucro.