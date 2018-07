La Audiencia ordena el inmediato ingreso en prisión del profesor leonés condenado por abusos sexuales

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión inmediato del profesor condenado por 12 delitos de abusos sexuales en el 'caso Valdeluz' y ya está siendo conducido para su ingreso en la cárcel de Soto del Real. El tribunal, tras celebrarse hoy la vistilla de prisión solicitada por el Ministerio Público, ha tenido en cuenta para tomar su decisión el principal argumento expuesto por Fiscalía, el "riesgo de fuga" e, igualmente, aunque en un segundo término, ha valorado la posibilidad de reiteración argumentada por las acusaciones particulares. La sección ha analizado detenidamente los dos informes médicos presentados por la defensa, uno respecto al estado de salud de su mujer y otro respecto a un episodio de ansiedad que sufre el interesado. "Los jueces comprenden la situación personal del condenado, pero entienden que no son motivos suficientes para no adoptar la medida cautelar de prisión", han informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Las acusaciones particulares habían reclamado esta mañana durante la vistilla el ingreso en prisión inmediato para el profesor, al entender que hay riesgo de que pueda volver a delinquir. Por su parte, la defensa del docente, representada por el letrado Ramón Muñoz, ha alegado que la sentencia aún no es firme y que no existe riesgo de fuga dado que tiene una familia "estructurada", es propietario de diversos bienes, carece de recursos dinerarios y tiene que atender de su mujer, enferma de alzheimer y dependiente "cien por cien" de sus cuidados (para lo cual ha presentado un informe médico durante la vistilla).

A su vez, ha añadido que está recibiendo tratamiento psiquiátrico y que sufre una "fuerte" ansiedad, situaciones que descartan también posible riesgo de fuga. Además, ha destacado que el profesor juzgado por abusos ha cumplido "escrupulosamente" todas las medidas y requerimientos impuestos durante el proceso. El docente ha intervenido brevemente en la vistilla para asegurar que "no va a abandonar" a su mujer si permanecía en libertad, pues la tiene que cuidar, y que ha colaborado en todo momento con la Justicia pese a que mantiene su inocencia.



TERMINOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a un total de 49 años, 5 meses y 21 días de cárcel al exprofesor del colegio Valdeluz Andrés D.D. por doce delitos de abuso sexual cometidos contra alumnas de este centro escolar entre 2004 y 2014, aunque pasará en la prisión como máximo un total de 20 años.

El tribunal concluye que el acusado era un profesor "querido y valorado", y su relación con sus alumnos y alumnas era "cercana y cariñosa"; organizaba fiestas en la academia, así como viajes de estudios, y en verano, barbacoas en su casa, "sintiendo por él todas las denunciantes una admiración superior a la normal". Según la Audiencia Provincial, esa cercanía que tanto ponía en práctica la aprovechó el acusado "para tocarlas y satisfacer su deseo e impulso sexual, comenzando con besos, abrazos, cosquillas, hasta ir aumentando los toqueteos progresiva y gradualmente en el tiempo, poco a poco, llegando a manosear piernas hacia ingles y zona vulvar e interior de los muslos, espaldas, senos y nalgas".

De hecho, añade que llegó a restregar "en alguna ocasión su pene en sus espaldas o llevando el acusado la mano de alguna de ellas a su miembro, por fuera de la ropa". En otras ocasiones, aprovechando la atención de los alumnos/as a la pantalla donde se proyectaban -en penumbra- audiovisuales musicales, llevaba a cabo también tocamientos sobre las menores, a quienes sentaba a su lado.

Individualizadamente la sentencia analiza la conducta que se llevó a cabo sobre cada una de las víctimas que se recogen en los hechos probados. Solamente sobre dos de ellas no se considera acreditada la conducta. En un caso, dada la retractación total en el acto del juicio de cuanto había declarado hasta ahora en el sumario, y en otro, dada una insuficiencia de prueba a la luz de las exigencias que ya se han comentado; especialmente en cuanto a los elementos corroboradores.