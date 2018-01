La autopsia determina que Diana Quer murió estrangulada pero no confirma si sufrió abusos

La joven Diana Quer murió estrangulada y no atropellada como sostiene el presunto autor de su muerte, José Enrique Abuín, el Chicle, según el informe preliminar de la autopsia, que no determina si sufrió agresión sexual.



El informe de la autopsia, enviado al juez de instrucción número 1 de Ribeira (A Coruña) y entregado a las partes, ratifica que la muerte de la joven madrileña se debió a asfixia por estrangulamiento, según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, aunque no se sabe si el Chicle lo hizo valiéndose únicamente de sus manos o recurriendo a otro objeto, como las bridas que aparecieron junto al cadáver.



La autopsia sí precisa que el cuerpo no presenta lesiones traumáticas compatibles con un atropello, como ha declarado Abuín, y los forenses no han podido determinar si Diana Quer fue agredida sexualmente, para lo que se esperan otras pruebas de laboratorio.



José Ramón Sierra, el letrado de José Enrique Abuín, que ayer fue trasladado a la prisión de A Lama (Pontevedra) para garantizar su seguridad, ha sostenido hasta la fecha que si se constata que hubo agresión sexual, algo que se determinará con exámenes de tejidos y fluidos en el Instituto Nacional de Toxicología, dejará de representar a su cliente.



Por su parte, la familia de Diana Quer, desaparecida el 22 de agosto de 2016, recibió ayer el cuerpo de la joven que hoy vela en el tanatorio madrileño de La Paz, y para su sepelio ha pedido respeto a su deseo de que sea en la más estricta intimidad.

Sus padres, Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel, personados como acusación particular en el caso judicial con el mismo abogado, Ricardo Pérez Lama, sopesan recurrir el auto del juez por el que se exonera a Rosario Rodríguez, la mujer del Chicle, como presunta autora o cómplice, han indicado fuentes de su entorno.