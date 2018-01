La autopsia determina que Diana Quer murió estrangulada

José Enrique Abuín, 'El Chicle', no atropelló de manera fortuita a Diana Quer, como sostenía él mismo, autor confeso de la muerte sino que fue estrangulada. Así lo concluye el informe preliminar de la autopsia que ya ha sido entregado a las partes y que desmonta por completo la versión del detenido, y que han avanzado algunos medios. Los forenses aseguran que se necesitan más pruebas para determinar si hubo o no agresión sexual contra la joven madrileña. El estado en el que se encontró el cadáver de la joven, tras 16 meses en el agua, hace difícil comprobar si presuntamente El Chicle abusó o no de ella.

Este informe ha trascendido después de que los investigadores de la Guardia Civil hayan registrado durante varios días el coche de El Chicle y, de nuevo, el pozo en el que apareció el cadáver de Quer el pasado 31 de diciembre, al que condujo el propio homicida.