Aznar bendice el éxito de Arrimadas y critica la estrategia de Rajoy en Cataluña

El expresidente José María Aznar ha reaparecido para dejar claro su parecer sobre lo ocurrido en el 21-D. Y en las vísperas. Y lo ha hecho publicando a través de FAES –la fundación que dirige- un análisis electoral en el que sin disimulos bendice el éxito cosechado en Cataluña por Ciudadanos y su candidata, Ines Arrimadas, al tiempo que critica la falta de "estrategia, discurso y política" de Mariano Rajoy y reclama no culpar de la debacle popular a Xabier Albiol, el aspirante a la Generalitat.

En el mencionado documento de FAES, se recalca que los resultados que C’s ya obtuvieron en los comicios de 2015, superando claramente al PP, evidenciaban que los de Albert Rivera se estaban convirtiendo en "la opción preferente del constitucionalismo". También se recuerda que, ya entonces, Aznar y su equipo recomendaron a Rajoy que emprendiera "un proceso muy profundo de reflexión" y que extrajera consecuencias.

"No hay, por tanto, casualidad ni razones puramente coyunturales que expliquen la progresión electoral de este partido", se espeta, a fin de intentar frenar el argumentario de dirigentes del PP que, como hizo este viernes ante la prensa el propio Rajoy, achacan lo sucedido a la coyuntura y a la búsqueda de voto útil, desligándolo de lo que pueda suceder en otros procesos electorales futuros para despejar rápidamente el miedo al sorpasso naranja.

NO CARGAR CONTRA EL ASPIRANTE

La publicación de este análisis electoral sin duda traerá cola en un Partido Popular que calla en público de forma mayoritaria pero evidencia la enorme preocupación por los pírricos resultados logrados el 21-D, tres escaños que dejan al PP por detrás de la CUP, y como poco nublará el intento que ha hecho el equipo de Rajoy por buscar un prietas las filas convocando una Ejecutiva a las pocas horas de que terminara el recuento electoral . En esa cita, que se produjo a puerta cerrada, el líder del partido apenas hizo autocrítica y se señaló a Rivera como principal culpable de lo acaecido por su estrategia en campaña. Aznar no sólo no está de acuerdo, si no que anticipa los posibles ataques que va a recibir de sus compañeros por ponerlo en duda.

"Es evidente que el llamado ‘voto útil’ constitucionalista se ha ido a Ciudadanos. Pero eso, lejos de explicar los resultados del PP, es lo que necesita una explicación. Sabemos por experiencia que cualquier apelación a la reflexión en este sentido será despachada con desdén, la humorada o el habitual reproche de inoportunidad o deslealtad. Habría que esperar al menos que la responsabilidad de los resultados no sea cargada, injustamente sobre las espaldas del candidato. Y sería de agradecer que no se insistiera en culpar de este mal resultado a Ciudadanos con el peculiar argumento de que a ese partido le han votado demasiados catalanes porque tal afirmación , por insostenible, desacredita a quien la hace".