Borrell, sobre el plan presupuestario del 2019: "No va a tener ningún problema"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha mostrado este lunes su convencimiento de que el plan presupuestario del 2019 que el Gobierno remitirá a Bruselas tras aprobarlo en un Consejo de Ministros extraordinario "no va a tener ningún problema" para pasar el filtro de la Comisión Europea.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española a su llegada al Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) que se celebra en Luxemburgo.

SANCIONES A VENEZUELA

El jefe de la diplomacia española ha declarado que los Estados miembros de la UE hablarán de explorar las posibilidades que permitan la "facilitación de un diálogo para encontrar una solución que no sea dramática" para Venezuela.

El Gobierno español ha conseguido incluir en el orden del día del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE una discusión sobre la crisis que se vive en el país caribeño, con el objetivo de que los Estados miembros analicen la posibilidad de fomentar un diálogo entre la oposición y las autoridades venezolanas y fijar una postura sobre la crisis migratoria que vive la región como consecuencia de la situación que se vive en el país caribeño.

En esta discusión no se pondrá sobre la mesa la posibilidad de pedir la imposición de sanciones a Venezuela, ya que su único propósito es el fomento del diálogo entre venezolanos, un aspecto en el que la mayoría de los Estados miembros creen posible avanzar mientras que otros se muestran renuentes.

Borrell ha comentado que "nadie ha hablado de retirar las sanciones", sino de "intentar explorar las vías para facilitar el diálogo, que, por cierto, todos los venezolanos dicen que la solución tiene que salir de un diálogo".

GIBRALTAR Y EL 'BREXIT'

El titular de Exteriores ha asegurado además que Gibraltar no será "una piedra en el camino" para acordar los términos del 'brexit' tras asegurar que el Protocolo sobre el Peñón que irá anejo al acuerdo ya ha sido pactado entre España y Reino Unido, al tiempo que ha pedido "no dramatizar" si no se llega a un acuerdo sobre este tema esta semana en la cumbre porque "todavía hay tiempo".

"Hay un protocolo en el borrador de acuerdo. Y este protocolo ha sido acordado con Reino Unido, de modo que Gibraltar no es una piedra en el camino" para el acuerdo final, ha explicado el ministro a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE en Luxemburgo.

Borrell ha dejado claro que Gibraltar no es "un problema" para llegar a un acuerdo sobre las condiciones para la salida del 'brexit' y ha admitido que resulta "más difícil" resolver la espinosa cuestión de cómo evitar la vuelta a una frontera 'dura' entre Irlanda y Úlster.

"Todavía es posible llegar a un acuerdo, aunque esta semana no toque", ha remachado, dejando claro que un no acuerdo sería "demasiado duro para ambas partes". "Seguiremos negociando", ha zanjado.