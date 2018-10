Calvo adelanta que las calificaciones del 1-O se darán a conocer "en torno" del 2 de noviembre

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha avanzado que la Abogacía del Estado y la Fiscalía darán a conocer las calificaciones del caso sobre el 1-O "en torno al 2 de noviembre".

En una entrevista en 'Onda Cero', Calvo ha afirmado que cualquier pronunciamiento que haga tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado no supondrán ningún cambio porque será el primero que hagan. "Como no ha habido calificaciones provisionales no habrá ningún cambio ni en una dirección ni en otra", respondió al ser preguntada por si se mantendrán las acusaciones de rebelión.

Por otra parte, ha asegurado que ella, como vicepresidenta, no iría a Lledoners a reunirse con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y remarcó que su homólogo es el vicepresidente del Gobierno, Pedro Aragonés.