Los candidatos del PP acentúan sus perfiles de centro y de derecha

ramón gorriarán | madrid

Queda menos de una semana para elegir al sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP y la campaña de los dos candidatos es cada día más áspera y el resultado más incierto. Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado siguen sin hablarse, salvo la breve y protocolaria charla que mantuvieron en una cena del grupo parlamentario, y llevan camino de no hacerlo antes del congreso del próximo fin de semana. La exvicepresidenta quiere negociar una lista unitaria y el exportavoz, no. Así las cosas, el diálogo no parece fácil.

Entre las pocas cosas que ahora suscitan el consenso en el PP es que el sistema que ideó Fernando Martínez Maillo en el congreso del año pasado para elegir al presidente del partido no estaba pensado para una disputa sin cuartel. Las primarias de militantes, con el posterior filtro de los compromisarios, eran un diseño para designar un líder por aclamación, que, lejos de dividir, reforzara la unidad de la organización. Por eso los dirigentes populares están sobrepasados por una virulencia verbal entre los candidatos para la que no estaban acostumbrados ni preparados.

La que fuera número dos de Mariano Rajoy quiere jugar el papel de la candidata conciliadora que busca preservar la unidad del PP ante todo y volvió a reclamar ayer a su adversario una reunión para «hablar largo y tendido» y cerrar una lista unitaria que evite la confrontación en el congreso. El vicesecretario, que antes daba largas al encuentro, esta vez ni contestó y subrayó que la voluntad integradora de la que hace gala la exvicepresidenta, él la practica con los hechos. «Estaremos con (José Manuel García) Margallo, con Elio (Cabanes), con José Ramón (García Hernández) y con María Dolores (De Cospedal)», señaló ayer mismo en alusión a los adversarios derrotados en las primarias del 5 de julio y con los que se verá este domingo para trabajar «codo con codo». Eso es «una candidatura integradora», afirman en su equipo.

Esa confrontación, sin embargo, ha permitido diferenciar los proyectos de Sáenz de Santamaría y Casado. No se puede decir que son lo mismo, al menos en el tono discursivo. La exvicepresidenta desarrolla una campaña para convencer a los suyos de que es la mejor candidata del PP para recuperar la Moncloa, intenta remarcar su perfil de gestora con la experiencia de los siete años de número dos del Gobierno de Rajoy y con posiciones institucionales y moderadas. Un proyecto «de centroderecha», subrayan en su candidatura.

El vicesecretario de Comunicación ha apostado por un discurso de derecha puro y duro, que sea, dice, «reconocible» para «los tres millones de votantes» que han abandonado el PP desde 2011. Entre los ingredientes de su proyecto está el combate al nacionalismo y la reivindicación de la españolidad sin complejos. Reprocha a su rival la forma y los tiempos para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ha puesto sobre la mesa la ilegalización de los partidos independentistas.