Carmena descarta hablar con Iglesias

La alcaldesa de Madrid no quiere saber nada de la crisis en que se ha sumido Podemos por los candidatos a concejal para las elecciones del 26 de mayo próximo. Manuela Carmena tampoco tiene previsto hablar del asunto con Pablo Iglesias. «No tengo nada que ver», resumió la regidora aunque su decisión de encabezar una agrupación de electores al margen de los partidos esté en el origen de la crisis. Carmena reapareció después de un viaje por Alemania y Rumanía para lavarse las manos en la crisis que azota a la fuerza política más importante en la alianza electoral que la llevó hace tres años al palacio de Cibeles. «Es un tema de un partido al que yo no pertenezco», recalcó y dejó la solución en manos de los seis concejales de Podemos en Madrid. Ella, aseguró, no se va a implicar en el asunto ni va a reunirse con Iglesias para resolverlo. «No tengo necesidad» de hablar con el líder de Podemos, zanjó, porque ni milita en el partido ni tiene «vinculación política directa». Sectores del partido abogan por presentar una lista propia para competir en las urnas con la alcaldesa y pactar después.