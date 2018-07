Carmena: "Los hombres ejercen la violencia y las mujeres la sufren, según la OMS"

Lo que diga una comunista, la ideología más asesina de los últimos doscientos años, no tiene credibilidad alguna...Y si además, es una feminazis como ésta individua, menos todavía. Los hombres, por el mero hecho de serlo, no somos ni mejores ni peores que las mujeres. ¿ O es que no hay mujeres que ejercen violencia contra los hombres, física y sobre todo emocional? Pues señora " juezaparalademocracia" le podría presentar varios casos que me afectan de cerca.... Demagogia barata, como de costumbre. Y claro, mi postura, es políticamente incorrecta....