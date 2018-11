Carmena: 'No tengo necesidad de hablar con Iglesias porque no soy de Podemos'

La dirección de Podemos lleva varios días tendiendo puentes con Manuela Carmena para encauzar la polémica de los seis concejales expulsados del partido por no presentarse a primarias. Sin embargo, la alcaldesa madrileña ha sido tajante: "no tengo necesidad de hablar con Iglesias porque no soy de Podemos". Así de rotunda se ha mostrado ante las preguntas de los periodistas que querían saber sobre la situación actual de la relación entre la jueza y el secretario general de la formación morada.

"No tengo una vinculación específica con él ni necesidad de tener una conversación", ha reiterado Carmena. Y es que, para la primera edil la suspensión de militancia de Rita Maestre y otros cinco concejales es "un problema en el marco de Podemos", una formación con la que ella no tiene "nada que ver". Algo que ha reiterado de manera insistente: "No soy del partido de Podemos, ni (tengo) una vinculación directa con este partido".