Casado afirma que no ocupará ningún cargo en otra candidatura si no gana

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha asegurado este jueves que si pierde en este proceso no aceptará ningún cargo en otra candidatura, y tampoco aceptará ser candidato a la Comunidad de Madrid ni al Ayuntamiento, ni portavoz en el Congreso.

Así lo ha asegurado Casado en una entrevista en 'EsRadio' en la que ha señalado también que no se siente representado por ningún otro candidato.

"Ya anuncio que no ocuparé ningún cargo en otra candidatura", ha dicho Casado en esta entrevista en la que también ha descartado ser candidato en las autonómicas y municipales o portavoz parlamentario.

El vicesecretario de Comunicación ha mostrado en cualquier caso su convencimiento de que será el ganador del proceso interno para suceder a Mariano Rajoy.

"Voy a ganar las elecciones hasta con estas normas, no voy a llorar por las normas todos los días", ha dicho el dirigente 'popular', quien ha vuelto a denunciar presiones por parte de otras candidaturas.

Como ejemplo ha asegurado que se está presionando a cargos del partido para que no le avalen, no se hagan fotos con él o no vayan a sus actos.

Pablo Casado ha señalado que si se presenta "es para ganar" y ha considerado que no se puede integrar en otra candidatura porque "el partido se fraccionaría".

En otras declaraciones en 'Telecinco', Casado ha asegurado ser el candidato que "menos gusta al aparato" de su partido, "a Ciudadanos y a la izquierda".