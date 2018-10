Casado desconcierta al PP con su estrategia preelectoral

Pablo Casado parece dispuesto a arriesgar. Tanto que está sorprendiendo, y en algunos casos hasta descolocando, a un buen puñado de cargos autonómicos y locales a raíz de la estrategia desplegada en estos días de precampaña andaluza, la primera que vive como presidente del partido. Él y su equipo arremeten con llamativas fórmulas contra el PSOE, dejando el guante blanco para Ciudadanos -que amenaza con sorpasso a los populares en los comicios del 2 de diciembre- y obviando a Podemos buena parte del tiempo. Hasta ahora, la morada era la formación en la que solían colocar el foco, especialmente en tiempos de urnas, para darle mayor visibilidad y así ahondar en la división del voto de la izquierda.

Principalmente esta estrategia, junto a las asombrosas declaraciones que se vienen haciendo por parte de los jerarcas de Génova, han dejado boquiabiertos a muchos populares. Y no sólo a aquellos y aquellas que en su día dieron apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría en el último congreso del PP, sino también a algunos relevantes dirigentes que en su momento prestaron su aval al propio Casado y que comienzan a temer por ser superados por los naranjas en Andalucía. Esta amenaza ha tornado de poco probable, según las encuestas, a posible en los cálculos que hacen los descontentos con la estrategia de la nueva dirección.

La equiparación de la Andalucía de Susana Díaz con la Cuba de Castro; las continuas alusiones a la prostitución y los lupanares para intentar subrayar la corrupción en las filas del socialismo andaluz, sea cual sea el contexto discursivo; la innecesaria comparación entre la capacidad de los niños andaluces y los de Castilla y León o la exaltación de la hispanidad hasta rozar lo humorístico son algunos ejemplos de una forma de comunicar inaudita. La dirección popular le quita hierro al asunto, cree que en general conecta más ahora con su público potencial y estima normal que el líder empiece a recibir más críticas, propias y ajenas, tras tres meses a los mandos y una gran exposición mediática.

Mención específica merece en este recopilatorio la enrevesadísima intervención de Dolors Montserrat en la última sesión de control en el Congreso apuntando que las prostitutas deben estar "desconcertadas" con la actitud del PSOE, entre otras muchas lindezas que expresó (o al menos lo intentó) y que resultaron en su conjunto ininteligibles. La dirigente catalana provocó una convulsión interna en el PP tras su alocución del miércoles. El puesto de portavoz en el Parlamento en tiempos de oposición es considerado clave y Montserrat ya venía siendo cuestionada. Pero su ya señalado rifirrafe con la vicepresidenta Carmen Calvo subió el listón de las críticas de muchos de sus compañeros de filas, que se plantean si es la idónea para el puesto que ocupa. Por el momento, Casado no contempla su relevo, aseguran fuentes de su entorno, lo que no significa que sea ajeno a las dudas que existen sobre lo adecuado de ese nombramiento.

IGLESIAS, EL "PUTO AMO" Y EL SENADO

La dirección popular prefiere no pararse demasiado a pensar en estos asuntos. Como tambien aparta las suspicacias que levantan su trato y reconocimiento al partido de Albert Rivera, al que Casado ha llegado a pedir (como a Vox) que no se presente en determinadas circunscripciones en las elecciones autonómicas y municipales de mayo para no empeorar los resultados del PP. El líder conservador prefiere primar el cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez y el PSOE en busca de reconocimiento como jefe de la oposición, tanto que ha reducido a lo anecdótico los ataques políticos a Podemos para dañar al bloque de la izquierda en su conjunto. De hecho, las recientes palabras de Fernando Martínez Maíllo, número tres del partido con Mariano Rajoy, calificando de "puto amo" a Pablo Iglesias por su papel en los presupuestos no gustaron a la cúpula actual, aunque tuvieron mejor acogida en algunas organizaciones regionales.

Por su lado, el presidente del Gobierno es consciente de la necesidad de Casado de desmarcarse de Rivera en la oposición para ganar aire en el centro-derecha y no concede al líder del PP lo que ansía. No pierde Sánchez ocasión de hablar de "PP y Ciudadanos", casi siempre conjuntamente y con formato pinza, y del supuesto oxígeno que le están concediendo a la extrema derecha con su forma de ejercer la política.

El jefe del PP, pese a esto, no cejará en su propósito. Casado considera que su estrategia frente al proyecto presupuestario del Ejecutivo (anuncia veto e incluso recurso en el Tribunal Constitucional por dudas sobre su legalidad) le va a dar réditos gracias a la UE, donde también está buscando su hueco junto a otros nuevos líderes emergentes de la derecha. Esta semana dará prioridad a los Presupuestos y a Catalunya. Lo hará en el Congreso, pero especialmente en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta y Ciudadanos no le hace sombra.