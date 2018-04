Casado enseña los trabajos y deja en evidencia a Cifuentes

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha blandido esta mañana la matrícula y los trabajos que realizó para el máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para frenar las dudas desatadas sobre su currículum. El portavoz popular ha convocado a la prensa para demostrar que hizo ese curso en los años 2008-2009. Ha admitido que le resulta "humillante" tener que aportar tantas pruebas porque actuó como un estudiante más y sin ningún trato de favor. "En mi casa se ha primado siempre el academicismo (...) Tengo la plena conciencia de que he hecho lo correcto", ha afirmado antes de recordar que no hay ningún "pantallazo" ni ninguna "irregularidad".

La comparación entre la reacción de Casado al mostrar los trabajos y la de la presidenta madrileña deja en un lugar todavía más delicado a la dirigente regional, que está al filo del precipicio después de que Ciudadanos pidiera su dimisión este lunes.

asado ha explicado que ese máster, que realizó porque tenía intención de hacer el doctorado, equivalía a 60 créditos y que por su formación anterior logró que le convalidaran 40 créditos (el máximo que estaba permitido). El vicesecretario del PP ha comentado que lo supo porque el primer día se entrevistó con el director del curso, Enrique Álvarez Conde, y este le explicó las convalidaciones que podría tener y que los créditos que le quedaran pendientes los podría completar a través de trabajos. Por esa razón no tuvo que ir a clase ni realizó examenes, ha concretado.

El dirigente conservador ha añadido que el curso tenía 22 asignaturas y pudo convalidar 18 (con una equivalencia de 40 créditos). Por tanto, le quedaban solo 20. Para ello realizó cuatro trabajos y los ha llevado a la enseñado. "Por suerte soy ordenado y me he alegrado de encontrarlos", ha declarado. Uno, el más largo, el de "fin de itinerario" (el que Cifuentes no encuentra), ocupa 55 páginas y lo dedicó a "Las competencias de las comunidades autonómicas en materia de la Administración de Justicia". Este estudio le aportó 12 créditos. Los otros ocho los consiguió con otros tres trabajos (que también ha enseñado).

Investigación en la Universidad

"Soy mucho menos que el prestigio de una Universidad", ha declarado para defender que la Rey Juan Carlos haya abierto una investigación sobre las titulaciones del Máster de Derecho Autonómico y Local.

Con su argumentación y sus pruebas, Casado ha intentado frenar las posibles consecuencias de la información del diario El País, que anoche publicó en su web que el vicesecretario no se acordaba si acudió a las clases. El dirigente político ha lamentado que no se hubiera esperado a que buscara todas las pruebas que tenía en su casa para despejar las dudas.

"No me hacía falta el título"

Casado ha ofrecido un total de 10 entrevistas en las últimas horas para intentar aclarar la situación. En Onda Cero, esta mañana ha declarado que a "nadie le gusta verse envuelto en esto", ha afirmado que no pidió "ningún tratamiento especial" y desde el "primer momento" se le dijo a qué se tenía que atener. "No hubiera cometido este error porque no me hacía falta este título", ha reiterado.

"Yo era un chaval de 26 años, no tenía ningún puesto ejecutivo. Fui sin conocer a nadie en ese máster y yendo como una persona absolutamente anónima".

Ha explicado que eligió a la Universidad Rey Juan Carlos porque es "excelente" y se encontraba "muy cerca" de su domicilio. "Yo quería investigar sobre derecho internacional público. Esta titulación era derecho autonómico y local y pensé que para la investigación era un acceso que era correcto", ha explicado.

Casado ha explicado que no ha ido a retirar la certificación del título porque "no era finalista" y no considera que haya actuado erróneamente al ponerlo en su currículum: "Pensé que nadie me fuera a poner en duda".