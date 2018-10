Casado: "La Hispanidad es la etapa más brillante de la historia del hombre"

El líder del PP, Pablo Casado, ha aprovechado este domingo un acto en Málaga para presumir de historia milenaria de la nación más antigua de Europa a cuenta de la celebración del 12 de Octubre. La Hispanidad es la etapa más brillante de la historia del hombre junto con el Imperio Romano, ha dicho en su intervención, justificándolo en que qué otro país puede decir que un nuevo mundo fue descubierto por ellos, que tres embarcaciones salieron precisamente de Huelva también con capital privado y consiguieron cambiar la historia del mundo para siempre? Qué otra nación como la española puede seguir teniendo esos vínculos lingüísticos y culturales con un tercio de otro mundo?".

Casado ha destacado el valor de iniciar la precampaña de las elecciones andaluzas, previstas para el 2 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad en un momento en el que precisamente está en peligro la unidad de la nación, aludiendo al debate soberanista catalán. Así, ha celebrado la Hispanidad como el hito más importante de la humanidad y su etapa más brillante, solo comparable con la romanización. Por qué? Porque nunca antes el hombre había conseguido trasladar la cultura, la historia, la religión, la historia de una nación, a tantos sitios a la vez, ha dicho.

Con el #DíadelaHispanidad se celebra el hito histórico más importante, en el que un pueblo milenario y una nación centenaria han hecho tanto por la humanidad. Celebramos con orgullo los vínculos culturales y lingüísticos que nos unen. #GarantíadeCambio pic.twitter.com/tK7REfzC5e — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 14 de octubre de 2018

También ha querido vincular ese momento con Andalucía, recordando que la Constitución de Cádiz habla en su articulado de los españoles de ambos hemisferios. No somos conscientes, a veces, de que un pueblo milenario y una nación centenaria ha hecho tanto por toda la humanidad, ha subrayado.

La referencia histórica le ha servido al líder del PP para contraponer la situación actual del país, donde el PSOE ha hipotecado el futuro de España al aliarse con los independentistas, los herederos de los terroristas y los populistas. Casado ha considerado que esa alianza ha provocado que un independentista, el president de la Generalitat, Quim Torra, sea el nuevo responsable de la política territorial de Pedro Sánchez, mientras que Pablo Iglesias se ha convertido en el vicepresidente de la política económica, ironizando acerca de su amplio currículo de asesor en países como Ecuador, Bolivia o Venezuela. Fue tan eficaz que se cargó la economía de ese país, donde ahora no hay ni medicinas ni alimentos en los supermercados, ha dicho, pero en cambio torturan a los opositores.

El líder del partido conservador ha reprochado en ese momento el acuerdo de presupuestos suscrito entre PSOE y Podemos, que parece más bien un programa electoral porque, ha dicho, no hay cuantificación de las partidas y solo 42 de las 50 páginas dedicadas a la extensión del gasto. A su juicio, se trata de la receta de siempre del socialismo, con más gasto, más impuestos, más déficit, más deuda y por lo tanto más desempleo, apuntando a que será el pilar de otra recesión en España. Un pacto que pretende arruinarnos de nuevo al ir en la dirección equivocada, por lo que ha instado a que PNV y a Esquerra no les den su apoyo.

Casado ha apelado al voto útil en Andalucía para derrotar al PSOE de la corrupción y las redes clientelares, recordando que Cs ya se comprometió a no apoyar a los socialistas en 2015 y no lo cumplió, y ha vuelto a comparar la situación en Cataluña con la kale borroca. En Cataluña no se puede vivir en las calles sin el riesgo de que te insulten o amenacen por el idioma en el que hablas, ha dicho, reclamando que se aplique el 155 para que se respete la unidad de España y que se aplique la Ley de Partidos para cortar la financiación pública a las formaciones independentistas.

También ha hecho alusión al reciente encuentro entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Arnaldo Otegui, preguntándose si fue una petición del presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez para negociar los presupuestos o para pactar la investidura. En cualquier caso, ha cargado contra quienes quieren que la historia de la derrota de ETA se cuente sin las víctimas. Con los asesinos no tenemos nada que negociar, ha insistido, no hay nada de lo que hablar con Otegi, únicamente que condene al terrorismo y que colabore para esclarecer los 376 asesinatos que siguen impunes en España, ha aseverado.