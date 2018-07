Casado logra el respaldo de San Gil y Santamaría carga contra Sánchez por Torra

El candidato a presidir el PP Pablo Casado ha conseguido el respaldo de María San Gil, una década después de su portazo político a Génova 13. Según fuentes de su candidatura, San Gil apoyará a Casado en un acto este martes, lo que supone la reconciliación de la política vasca con el partido. A primera hora de la mañana, la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ya avanzó en Telecinco que Casado iba a recibir el apoyo de una persona "muy importante para el PP".

Casado también ha recuperado su propuesta de ilegalizar fuerzas independentistas mediante la ley de partidos. Además, ha contestado a su rival, Soraya Sáenz de Santamaría, que "nadie es más que nadie por ser hombre ni por ser mujer" y que "nadie intenta dividir entre señoras por ser señoras ni por ser señores". "Nos estamos equivocando a la hora de hablar de señoras y señores", ha sentenciado.

En una entrevista en TVE, respondía así a Santamaría, quien considera que presumir la orientación que tendrán los compromisarios afines a Dolores de Cospedal en el cónclave que se celebrará el 20 y 21 de julio, es "jugar a dividir entre señoras para encontrar hueco", algo que, según ha dicho, no le gusta.

"Nunca he hablado de géneros, nos estamos equivocando a la hora de hablar de señoras y señores. No creo en las cuotas ni en la diferenciación por género. No voy a comprar el discurso de la izquierda de colectivizar la sociedad. Nadie es más que nadie por ser hombre o por ser mujer y nadie intenta dividir ni por ser señoras ni por ser señores, estamos equivocando el enfoque de lo que tiene que ser un partido que vota los principios liberales", ha explicado.

Santamaría, contra Casado y Sánchez

Santamaría ha asegurado que ahora lo que toca en Cataluña es "firmeza" y llevar el Estado a esa comunidad autónoma. Según ha dicho, los independentistas practican allí el "apartheid" y "el apaciguamiento con esa gente no existe". Así se ha pronunciado tras la reunión que este martes mantuvieron en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la que iniciaron una etapa de diálogo al coincidir en que hay margen para trabajar en la normalización de sus relaciones pese a la imposibilidad de un acercamiento respeto al derecho de autodeterminación. Ambos, que se reunieron más de dos horas y media, acordaron poner en marcha la comisión bilateral Generalitat-Estado.

En una entrevista en la 'Cadena Cope', Sáenz de Santamaría ha afeado a la actual vicepresidenta socialista Carmen Calvo que esté "más pendiente" de la valoración que van a hacer los independentistas que de la defensa de España y del Estado en Cataluña. Según ha dicho, cuando gobernó el PP lo primero que procuraron es que los "constitucionalistas trabajaran juntos".

En este sentido, la exvicepresidenta ha dicho que ese contacto con los constitucionalistas es lo primero que debería haber hecho el Ejecutivo del PSOE, en vez de dedicarse a "hacer turismo" por la Moncloa con Torra.