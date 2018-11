Casado no convence a Rivera para su cita constitucionalista

efe | madrid

El presidente del PP, Pablo Casado, celebrará hoy en el Congreso su prometida reunión con constitucionalistas a la que no ha invitado al PSOE y en la que no estará el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como tampoco los representantes del PAR y Coalición Canaria. Ciudadanos ha rehusado dar a este encuentro el «alto nivel» que le reclamaba el PP, como ha señalado este mediodía la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, y ha decidido que en lugar de Rivera acuda el responsable del área de Justicia y vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes. Además de Prendes acudirán a la llamada de Casado el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, y portavoz de UPN, Íñigo Allí. Pero han rechazado acudir Coalición Canaria y el PAR, a quienes no ha gustado cómo ha planteado el PP el encuentro. La diputada de CC, Ana Oramas, anunciaba ayer su plantón al señalar que su partido no tiene nada que demostrar y no piensa entrar en la «competición» sobre «quién es más constitucionalista».