Casado no cree que Cosidó escribiera el 'Whatsapp' y desconoce quién lo hizo

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que no cree que el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ecribiera el 'whastapp' presumiendo del control que iba a tener el partido sobre el CGPJ y que envió a los senadores de la formación. Dicho esto, ha admitido que desconoce quién es el autor de ese mensaje, pero ha señalado que "no le importa" porque él lo ha "rechazado igual", dado que su contenido le parece "erróneo".

En una entrevista en la Cadena SER, Casado ha negado que el mensaje dijera que el PP tenía controlada la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sino que el juez Manuel Marchena tenía "autoridad como para seguir influyendo" en esa Sala del alto tribunal, algo que, según ha dicho, también le parece "erróneo".

Al ser preguntado expresamente si sabe el nombre de la persona que escribió ese 'whatsapp' y si lo está averiguando, ha respondido: "La verdad es que no lo sé y no me importa porque lo he rechazado igual. Lo he rechazado, primero, porque la información que da es falsa y por eso dí toda clase de detalles de cómo fue esta renovación en plazo del CGPJ".

En cuanto a si considera que lo hizo Cosidó, ha dicho que no lo cree y ha añadido que reclamó explicaciones al portavoz del PP en el Senado tras difundirse esa información. "Me dijo que lo sentía mucho, que era una irresponsabilidad y que no tenía que haber reenviado ese mensaje". Preguntado entonces si lo escribió el exministro Rafael Catalá, que ha negociado con el Gobierno esa renovación del Consejo, ha señalado: "A mí me han dicho todos que no".

HERIDAS DE MUERTE

Casado ha acusado al Gobierno, "sin conocimiento" del PP y del propio Marchena, de "filtrar" el nombre del presidente "hiriendo en ese momento el pacto de muerte". De hecho, ha revelado que se enteró de todo eso "por la prensa" y que no rompió entonces el acuerdo por "respeto a la independencia judicial". "Creo que esto sí que es susceptible de que el presidente del Gobierno pida disculpas, no solo a este partido sino a los españoles y al interesado al que pusieron en la picota", ha proclamado.

Tras insistir en que el Gobierno no ha estado "a la altura" y que el PP "difícilmente podía manosear el procedimiento de elección" del Consejo cuando no conocía a Marchena, el presidente de los 'populares' ha recordado que en el programa del PP ya figuraba volver al sistema de elección de los años 80 y que "no ha dado esa sensación de independencia judicial que los ciudadanos reclaman".